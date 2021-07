An wen rich­tet sich das Ange­bot der Tages­pfle­ge? Wel­che Kosten ent­ste­hen dabei? Wel­che Betreu­ungs­an­ge­bo­te fin­den statt? Die Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge Bam­berg bie­tet zusam­men mit der Tages­pfle­ge Ellern­Park der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim zu die­sen The­men einen Infor­ma­ti­ons­abend an. Beginn ist am Mitt­woch, 14. Juli 2021, um 18.00 Uhr in den Räu­men der Tages­pfle­ge Ellern­Park, Am Ellern­park 1 in Lit­zen­dorf-Pödel­dorf.

Ljil­ja­na Götz, lei­ten­de Pfle­ge­fach­kraft der Tages­pfle­ge Ellern­Park, stellt die Ein­rich­tung und das Ange­bot vor und beant­wor­tet Fra­gen rund um Pfle­ge und Pfle­ge­be­dürf­tig­keit. Der Infor­ma­ti­ons­abend ist kosten­los. Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich bei Andrea Schmitt von der Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge unter Tel. 09 51 20 83 501 oder per E‑Mail: info@​pflegeberatung-​bamberg.​de.