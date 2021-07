Küh­len­fels. Danie­la Eckert und Hei­ko Her­zing sind schon lan­ge ein Paar, haben ihre sechs­jäh­ri­ge Toch­ter Leo­nie und haben sich in dem Pot­ten­stei­ner Orts­teil Geus­manns auch schon ein Eigen­heim gebaut. Eigent­lich woll­ten die 41-jäh­ri­ge Ein­zel­han­des­kauf­frau und der 45-jäh­ri­ge Indu­strie­me­cha­ni­ker schon im letz­ten Jahr stan­des­amt­lich hei­ra­ten. Doch Coro­na und der Lock­down mach­ten eine grö­ße­re Hoch­zeits­fei­er unmög­lich. Nach­dem nun Locke­run­gen für Hoch­zeits­fei­ern mit bis zu 50 Per­so­nen im Innen­be­reich erfolgt sind, war es end­lich so weit. Das Braut­paar – die Braut ganz in weiß – gab sich auf Schloss Küh­len­fels das Ja-Wort für‚s gemein­sa­me Leben. Nach einem Sekt­emp­fang im Schloss­hof nach der Trau­ung fand die Hoch­zeits­fei­er im Gast­hof Peter in Hor­lach statt.

Das Foto zeigt das Braut­paar mit Toch­ter Leo­nie mit Schloss Küh­len­fels im Hin­ter­grund. Foto: Tho­mas Weichert