Bam­berg. Am Sams­tag­abend, gegen 21.30 Uhr, muss­te die Poli­zei zu einem Ein­satz in der Klo­ster-Banz-Stra­ße aus­rücken, weil ein 2‑Jähriger aus einem Fen­ster im 2. Stock geklet­tert war und ca. 4 Meter in die Tie­fe fiel. Er wur­de in die Kin­der­kli­nik ein­ge­lie­fert und muss wohl meh­re­re Tage auf der Inten­siv­sta­ti­on ver­brin­gen. Lebens­ge­fahr besteht nicht.