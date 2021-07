Bad Staf­fel­stein. Am Sams­tag­abend park­te eine Auto­fah­re­rin ihren Pkw vor der Kir­che in Bad Staf­fel­stein. Als sie spä­ter zu ihrem Fahr­zeug zurück­kam muss­te sie fest­stel­len, dass ihr Audi A1 einen Scha­den am hin­te­ren lin­ken Rad­ka­sten hat­te. Anschei­nend war der bis­lang unbe­kann­te Ver­ur­sa­cher beim Aus­par­ken mit einem Rei­fen gegen den besag­ten Rad­ka­sten gesto­ßen. Der Sach­scha­den wur­de auf 500€ geschätzt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Lich­ten­fels unter der Num­mer 09571/95200 entgegen.