LICH­TEN­FELS (09.07.2021). Im Impf­zen­trum des Land­krei­ses Lich­ten­fels gibt es der­zeit vie­le freie Ter­mi­ne. Zudem ist aus­rei­chend Impf­stoff vor­han­den. Außer­dem wur­de die Prio­ri­sie­rung auf­ge­ho­ben. Für die näch­sten Tage sind noch Impf­ter­mi­ne frei. Soll­ten sich Impf­wil­li­ge beim Baye­ri­schen Impf­por­tal ange­mel­det haben und noch kei­ne Ein­la­dung bekom­men haben, steht die Hot­line unter der Ruf­num­mer 0 95 71 / 18 – 160 für eine Ter­min­ver­ein­ba­rung zur Ver­fü­gung. Das gilt im Übri­gen auch für alle Impf­wil­li­gen, die einen Impf­ter­min haben möch­ten. Die Hot­line ver­gibt direkt am Tele­fon jetzt Impftermine.



Kei­ne War­te­zeit für Impfungen

„Mit einem Impf­ter­min bei uns im Impf­zen­trum des Land­krei­ses geht es aktu­ell sehr schnell“, kün­digt Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner an. Der Land­kreis Lich­ten­fels hat ent­spre­chen­de Impf­stoff­lie­fe­run­gen erhal­ten und es läuft zudem eine Son­der-Impf­ak­ti­on mit dem Vak­zin Jans­sen von John­son & John­son. Dafür kön­nen sich ab sofort alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Land­krei­ses Lich­ten­fels ab 18 Jah­ren anmel­den. Eine Prio­ri­sie­rung erfolgt nicht mehr.

„Was in der Pan­de­mie hilft, ist das Imp­fen. Des­halb mei­ne Bit­te: Schüt­zen Sie sich und ande­re – las­sen Sie sich bit­te imp­fen!“, appel­liert der Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner ein­dring­lich. „Eine voll­stän­di­ge Imp­fung ist die ein­zi­ge Mög­lich­keit, sich vor der sich rasch ver­brei­ten­den Del­ta-Vari­an­te des Coro­na-Virus zu schüt­zen. Das Imp­fen ist aber auch ein Akt der Soli­da­ri­tät. Wir alle wol­len wie­der mehr Frei­hei­ten genie­ßen, mehr Nor­ma­li­tät und ohne Ein­schrän­kun­gen leben. Das wird aber nur gelin­gen, wenn mög­lichst alle Men­schen voll­stän­dig geimpft sind.“

Impf­an­ge­bot an Schü­le­rin­nen und Schüler

„Bei einer Bespre­chung mit den Schul­lei­tern der wei­ter­füh­ren­den Schu­len und dem Schul­amt wur­de ein Impf­an­ge­bot an Schü­le­rin­nen und Schü­ler ab 12 Jah­re begrüßt. Über die Eltern­por­ta­le wur­de mein Anschrei­ben ver­teilt. Selbst­ver­ständ­lich ist die­ses Impf­an­ge­bot frei­wil­lig. Es ist eine Ent­schei­dung der Schü­le­rin­nen und Schü­ler und natür­lich der Eltern. Aus die­sem Grund ist es auch zwin­gend erfor­der­lich, dass bei einer Imp­fung im Impf­zen­trum auch min­de­stens ein Erzie­hungs­be­rech­tig­ter – am besten bei­de – dabei sind. Es ist ein frei­wil­li­ges Ange­bot und nicht mehr!“ erläu­tert Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner das Ange­bot an die Eltern und Schü­le­rin­nen und Schüler.

600 Impf­do­sen John­son & John­son ste­hen im Impf­zen­trum bereit

Für die Impf­ak­ti­on mit dem Vak­zin Jans­sen von John­son & John­son ste­hen im Impf­zen­trum des Land­krei­ses 600 Impf­do­sen zur Ver­fü­gung. Das Vak­zin von John­son & John­son ist der ein­zi­ge in der Euro­päi­schen Uni­on zuge­las­se­ne Impf­stoff, bei dem nur eine Imp­fung erfor­der­lich ist. 14 Tage nach der Imp­fung hat man den voll­stän­di­gen Impfschutz.

„Damit möch­ten wir auch all jenen Impf­wil­li­gen ein Ange­bot machen, die wegen ihrer Urlaubs­pla­nung bis­her viel­leicht gezö­gert haben, sich imp­fen zu las­sen, da ihre Zweit­imp­fung in die Urlaubs­zeit fal­len könn­te“, erläu­tert Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. „Wer sich mit dem Johnson-&-Johnson-Vakzin imp­fen lässt, braucht kei­ne zwei­te Imp­fung und muss des­we­gen nicht war­ten. Er ist bereits 14 Tage nach dem ersten Piks geschützt.“

Wer eine Imp­fung mit dem Vak­zin von John­son & John­son erhal­ten möch­te, kann sich auf der Home­page des Land­krei­ses Lich­ten­fels unter www​.lkr​-lif​.de/​j​o​h​n​son anmel­den. Die Ter­mi­ne wer­den in der Rei­hen­fol­ge des Ein­gangs der Anmel­dun­gen ver­ge­ben. Eine Ter­min­ver­ga­be über das Baye­ri­sche Impf­por­tal ist für die­se Akti­on nicht mög­lich.

Die ange­mel­de­ten Impf­wil­li­gen wer­den tele­fo­nisch über ihren Impf­ter­min benach­rich­tigt. Hier­für wer­den spe­zi­el­le Impf­ter­mi­ne ver­ge­ben. Die Anmel­dun­gen wer­den nach dem Anmel­de­zeit­punkt abge­ar­bei­tet. Die Inter­es­sen­ten müs­sen tele­fo­nisch erreich­bar sein, um an einen Impf­ter­min zu kommen.

Stu­die über Neben­wir­kun­gen star­tet im Impfzentrum

Seit 02.07.0221 läuft im Impf­zen­trum eine eige­ne Stu­die zu den Neben­wir­kun­gen nach einer Coro­na-Imp­fung. Selbst­ver­ständ­lich ist die Teil­nah­me frei­wil­lig. Unter den Teil­neh­mern der Stu­die ver­lost das Impf­zen­trum des Land­krei­ses Lich­ten­fels 300 Ein­tritts­kar­ten für die Ober­main Ther­me. Die Fra­ge­bö­gen kön­nen ent­we­der hän­disch oder online aus­ge­füllt werden.

Covid-Infi­zier­te in den ein­zel­nen Kommunen

Für den Land­kreis Lich­ten­fels lau­ten die aktu­el­len COVID-19-Zah­len (Stich­tag 09.07.2021, 08:40 Uhr) wie folgt:

Infi­zier­te ins­ge­samt: 3.657

der­zeit noch Infi­zier­te: 19

Gene­se­ne: 3.565

Ver­stor­be­ne: 73

Im Ein­zel­nen wei­sen die elf Städ­te, Märk­te und Gemein­den im Land­kreis fol­gen­de Zahl an aktu­ell noch COVID-19-Erkrank­ten auf:

Alten­kunst­adt: 1

Bad Staf­fel­stein: 2

Lich­ten­fels: 13

Markt­z­euln: 2

Red­witz: 1

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz liegt aktu­ell bei 4,5 (Stich­tag 09.07.2021; Quel­le RKI). Der Land­kreis Lich­ten­fels ist damit wei­ter­hin sta­bil unter der 25er Inzidenz.



Test­zen­tren im Land­kreis (PCR-Labor- und Antigen-Schnelltests)

Details hier­zu fin­den Sie auf der Inter­net­sei­te des Land­krei­ses Lich­ten­fels unter „Schnell­test­zen­trum“ bzw. „Aktu­el­les“ (soweit sie dem Land­kreis Lich­ten­fels bekannt sind). Der direk­te Link lautet:

www​.lkr​-lif​.de/​s​c​h​n​e​l​l​t​est



Über­blick über die Coro­na-Lage und aktu­el­le Zahlen

Zeit­rei­hen und Zah­len der ver­gan­ge­nen Wochen fin­den Sie auf der Home­page des Land­krei­ses Lich­ten­fels (Start­sei­te) www​.lkr​-lif​.de unter der Rubrik: „Aktu­el­le Zah­len zu den COVID-19-Infi­zier­ten und Gene­se­nen im Land­kreis Lichtenfels“.

Anmer­kung zu den Zah­len: Hier sind Ände­run­gen vor­be­hal­ten. In man­chen Fäl­len stellt sich erst im Nach­hin­ein her­aus, dass der Wohn­ort nicht im Land­kreis Lich­ten­fels liegt oder wir die­sen Fall für den Land­kreis nach­ge­mel­det bekom­men. Wir kor­ri­gie­ren dann ent­spre­chend die Zah­len für die übri­gen Tage. Auch bei den Todes­fäl­len kön­nen sich Ände­run­gen im Nach­hin­ein ergeben.

Impf­zen­trum und Impfungen

Seit dem 28.12.2020 ist das Impf­zen­trum des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Betrieb. Seit April imp­fen auch die Arzt­pra­xen mit. Fol­gen­de Anzahl an Imp­fun­gen wur­den vorgenommen:

BioNTech

AstraZeneca Moderna Johnson & Johnson

Impfungen In Praxen Gesamt Begonnene Impfungen

15.532 8.875 3.727 14.039 42.173 Abgeschlossene Impfungen

15.229 3.237 2.865 99 9.456 30.886 Gesamt 30.761 12.112 6.592 99 23.495 73.059

Damit haben rein sta­ti­stisch 63,16 Pro­zent der Land­kreis­be­völ­ke­rung eine begon­ne­ne Imp­fung und 46,25 Pro­zent eine abge­schlos­se­ne Imp­fung erhal­ten. Die Kli­ni­ken erhal­ten vom Land­kreis Lich­ten­fels Impf­stoff, den sie an ihr Per­so­nal selbst ver­imp­fen. Die­se Anzahl ist in der Tabel­le eben­falls berücksichtigt.

