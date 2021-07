Mün­chen / Erlan­gen-Höchstadt, 9. Juli 2021: Aus der Hand von Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder erhielt der Beauf­trag­te für Büro­kra­tie­ab­bau der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung und Land­tags­ab­ge­ord­ne­te des Stimm­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt am 8. Juli in der Münch­ner Resi­denz den Baye­ri­schen Verdienstorden.

In der Lau­da­tio heißt es: „Wal­ter Nus­sel ist seit 2013 Abge­ord­ne­ter im Baye­ri­schen Land­tag. 2017 wur­de er zum Beauf­trag­ten für Büro­kra­tie­ab­bau der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung ernannt. ‚Ein mensch­li­ches, moder­nes und pra­xis­na­hes Bay­ern‘ ist sei­ne Mis­si­on. Die­ser wich­ti­gen Zukunfts­auf­ga­be wid­met er sich mit gro­ßem Ein­satz, mit Erfah­rung und Bür­ger­nä­he. Seit 1996 ist er in Her­zo­gen­au­rach in ver­schie­de­nen Posi­tio­nen kom­mu­nal­po­li­tisch aktiv. Dane­ben enga­giert sich Wal­ter Nus­sel auch ehren­amt­lich, etwa als Vor­sit­zen­der des 1. FC Her­zo­gen­au­rach. Auch die­se Erfah­run­gen machen ihn zu einem her­vor­ra­gen­den Beauf­trag­ten der Staats­re­gie­rung, immer nah am Menschen.“