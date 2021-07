Mit Wir­kung zum 10. Juli 2021, 09:26 Uhr, wur­de im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt auf­grund des anhal­ten­den Stark­re­ge­n­er­eig­nis­ses die Groß­scha­dens­er­eig­nis­la­ge nach Art. 15 des Baye­ri­schen Kata­stro­phen­schutz­ge­set­zes fest­ge­stellt. Land­rat Alex­an­der Tritt­hart hat Kreis­brand­in­spek­tor Ste­fan Brun­ner zum Ört­li­chen Ein­satz­lei­ter ernannt. Wegen der wei­ter­hin anhal­ten­den Regen­fäl­le ver­schärf­te sich die Hoch­was­ser­la­ge im Lau­fe der Nacht, die Hoch­was­ser­la­ge dehn­te sich auf wei­te­re Tei­le des Land­krei­ses aus. Schwer­punk­te waren bis Mit­ter­nacht die Aurach und Rei­che Ebrach. Die Pegel der Aisch sind stei­gend. Beson­ders betrof­fen sind der Höchstadter Stadt­teil Ster­pers­dorf, die Höchstadter Alt­stadt, die B470 zwi­schen Höchstadt und Lon­ner­stadt. Bis auf die Zufahrt aus Mühl­hau­sen sind alle Zufahr­ten nach Höchstadt über­flu­tet und für den Ver­kehr nicht pas­sier­bar. Das Land­rats­amt appel­liert an Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, mög­lichst zu Hau­se zu bleiben.

Es ist in den näch­sten Stun­den mit wei­te­ren Über­flu­tun­gen in Adels­dorf zu rech­nen. Die Lau­fer Müh­le wur­de eva­ku­iert, wei­te­re Ein­rich­tun­gen wer­den von den Ein­satz­kräf­ten kon­trol­liert. Unter­füh­run­gen soll­ten wei­test­ge­hend gemie­den wer­den. Bereits über­flu­te­te Stra­ßen sol­len nicht pas­siert wer­den, dies bringt meh­re­re Gefah­ren mit sich. Eben­so kann das Was­ser in elek­tri­sche Anla­gen ein­drin­gen und dort Kurz­schlüs­se ver­ur­sa­chen. Das Land­rats­amt warnt über die Bür­ger­infor­ma­ti­ons- und War­napp BIWAPP.

Im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt wur­den seit 09.07.2021 erheb­li­che Was­ser­men­gen ent­lang von flie­ßen­den Gewäs­sern festgestellt.

Über­wie­gend im Land­kreis Neu­stadt an der Aisch brach­te der anhal­ten­de Stark­re­gen seit der ver­gan­ge­nen Nacht teils erheb­li­che Über­flu­tun­gen von Stra­ßen und Grund­stücken mit sich. Im wei­te­ren Ver­lauf der Aisch und der Ebrach im Nord-Westen des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt, als auch der Aurach bis hin zur Reg­nitz wird mit einem Über­tre­ten der Gewäs­ser über die Ufer gerechnet.

In die­sem Bereich soll­ten vor­sorg­lich par­ken­de Fahr­zeu­ge und son­sti­ge Gegen­stän­de oder Gerät­schaf­ten ent­fernt wer­den. Es kann zu Über­flu­tun­gen in der Nähe von Wohn­ge­bie­ten kommen.

Feu­er­wehr und THW sind im Ein­satz, um gro­ße Men­gen an Sand­säcken bereit­zu­stel­len und zu ver­tei­len. Ein Abroll­be­häl­ter zur Hoch­was­ser­be­kämp­fung ist eben­falls auf dem Wech­sel­lade­fahr­zeug ver­la­den und ein­satz­be­reit gemel­det. Ins­ge­samt sind 170 Ein­satz­kräf­te im Einsatz.