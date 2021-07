Her­zo­gen­au­rach – Wie bereits berich­tet, kam es im Lau­fe des Frei­tags zu ersten Sper­run­gen auf Grund des anstei­gen­den Pegel­stands der Aurach. In den Abend­stun­den trat die Aurach an meh­re­ren Ört­lich­kei­ten im Stadt­ge­biet und den umlie­gen­den Gemein­den über die Ufer, so dass zahl­rei­che Grün­flä­chen, Stra­ßen und Park­plät­ze über­flu­tet wur­den und die Kel­ler angren­zen­der Wohn- und Geschäfts­ge­bäu­de voll­lie­fen. Poli­zei und Feu­er­wehr waren in der gesam­ten Nacht im Einsatz.