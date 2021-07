Qua­li­fi­zier­te und unqua­li­fi­zier­te Helfer*innen kön­nen sich bei den näch­sten Repa­ra­tur­ak­tio­nen ein­brin­gen. Wer noch Lust und Kapa­zi­tä­ten hat, kann sich am Bus betä­ti­gen. Der Bus steht in der Werk­statt Leo­pold und wird fahr­tüch­tig gemacht. Pro­fes­sio­nell schraubt und schweißt der KFZ­ler sel­ber. Eini­ge Arbei­ten über­neh­men wir. Hubert unser tech­ni­scher Exper­te, legt Hand an und freut sich über hel­fen­de Hän­de – mit und ohne Erfahrung.

Jede*r, der*die sich vor­stel­len kann auf einer unver­bind­li­chen Hel­ferìn­nen-Liste zu ste­hen, mel­det sich per Email bit­te bei h.​hunstein@​gmx.​de

Infos zum Ver­ein: https://​www​.bue​s​sing​bus​.de