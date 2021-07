Durch Coro­na war auch der Übungs- und Aus­bil­dungs­be­trieb der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr emp­find­lich ein­ge­schränkt. „Pri­mär ging es um den Erhalt der Ein­satz­fä­hig­keit“ so Vor­stand Tho­mas Bauske. „Seit eini­gen Wochen gel­ten neue Bestim­mun­gen, so dass wie­der flei­ßig geübt und aus­ge­bil­det wird“ ergänzt Stadt­brand­rat Ralph Herrmann.

So konn­te am letz­ten Wochen­en­de die erste Lei­stungs­prü­fung „Die Grup­pe im Hil­fe­lei­stungs­ein­satz“ abge­legt wer­den. Die Lei­stungs­prü­fung dient der Ver­tie­fung und dem Erhalt der Kennt­nis­se. Die Annah­me ist ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem ein Fah­rer im Fuß­be­reich ein­ge­klemmt ist. In maxi­mal vier Minu­ten müs­sen die Gerät­schaf­ten zur Ret­tung auf­ge­baut und ein­satz­be­reit sein. Dabei müs­sen Sprei­zer und Schneid­ge­rät einen Funk­ti­ons­test ablegen.

15 Feu­er­wehr­ler konn­ten auch Test­fra­gen zu Grund­wis­sen, Auf­ga­ben zur Gerä­te­kun­de und Erste Hil­fe erfolg­reich beant­wor­ten, so dass Schieds­rich­ter und Stadt­brand­in­spek­tor Ste­phan Fößel die Lei­stungs­ab­zei­chen in Bron­ze, Gold, Gold-Blau, Gold-Grün und Gold-Rot ver­lei­hen konnte.

