Kulm­bach, 09.07.2021 (Stand 16.00): Auch heu­te wur­den kei­ne wei­te­ren Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt damit wei­ter­hin 0.

Mit dem heu­ti­gen Tag gilt der letz­te posi­ti­ve Coro­na-Pati­ent im Land­kreis Kulm­bach als gene­sen. Damit sind aktu­ell kei­ne posi­ti­ven Coro­na-Fäl­le im Land­kreis nachgewiesen.

So erfreu­lich die­se Ent­wick­lung auch ist, dür­fe man die Ver­brei­tung der Del­ta-Vari­an­te und die teils wie­der stei­gen­den Inzi­denz­wer­te im In- und Aus­land nicht aus dem Auge ver­lie­ren, so Land­rat Söll­ner. Einen zuver­läs­si­gen Schutz vor einem erneu­ten Auf­flackern des Virus gewähr­lei­ste letzt­lich nur eine mög­lichst durch­gän­gig geimpf­te Bevöl­ke­rung. Zudem soll­ten Vor­sicht und Umsicht wei­ter­hin unse­re Beglei­ter sein.

Aktu­el­le Corona-Fälle 0 Fäl­le der letz­ten 7 Tage 0 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert 0 sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | intensiv) 0 (0 | 0) in Qua­ran­tä­ne 3 Coro­na-Fäl­le insgesamt 4.087 (+ 0) Gene­se­ne 3.970 (+ 1) Ver­stor­be­ne 117

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 43.583 (60,90 %) Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 31.353 (43,81 %)

In den Test­strecken der Kulm­ba­cher Abstrich­stel­le wur­den heu­te 51 wei­te­re PCR-Testun­gen durchgeführt.

