Mehr als 100 enge Kon­takt­per­so­nen müs­sen in Quarantäne

In der lau­fen­den Woche wur­den dem Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg sie­ben Coro­na-Infek­tio­nen an Schu­len in Stadt und Land­kreis gemel­det. Mehr als 100 enge Kon­takt­per­so­nen befin­den sich in Qua­ran­tä­ne. In den Vor­wo­chen hat­te es jeweils nur ein bis zwei Index­fäl­le pro Woche gegeben.