„Her­aus­for­de­run­gen in der Außen­po­li­tik in Hin­blick auf den Umgang mit den USA, Chi­na und Russ­land“ – um die­ses The­ma näher zu dis­ku­tie­ren, lädt Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert am 19. Juli 2021 zu einer Video­kon­fe­renz über Web­ex-Mee­ting mit dem Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten und Mit­glied im aus­wär­ti­gen Aus­schuss, Dr. Nor­bert Rött­gen, ein. Die Online-Ver­an­stal­tung beginnt um 18:00 Uhr. Anmel­dun­gen per E‑Mail an silke.​launert.​ma02@​bundestag.​de oder tele­fo­nisch unter 0921/7643021.