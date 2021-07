Zum ersten Mal auf gro­ßer Tour­nee: Deutsch­lands erstes Mas­kott­chen Figuren-Showtheater!

Tau­chen sie ein in unse­re Phan­ta­sie­welt mit unse­ren leb­haf­ten Trol­len. Und Dum­bo den flie­gen­den Elefanten!

Remo Fran­kel­lo, bekannt als Solo­trom­pe­ter der deut­schen Volks­mu­sik, hat kei­ne Kosten und Mühen gescheut, um die­ses völ­lig neue Show­kon­zept für Kin­der auf die Bei­ne zu stel­len. In einem spe­zi­el­len Pup­pe­n­ate­lier wur­den unter auf­wen­di­ger Hand­ar­beit „Mas­kott­chen-Figu­ren“ soge­nann­te „Trol­le“ in einer Grö­ße von 2,40 Meter ange­fer­tigt, es wur­den spe­zi­el­le Büh­nen­bil­der in Auf­trag gege­ben, eine pas­sen­de Licht- und Sound­tech­nik wur­de kre­iert und ein Regis­seur hat die Geschich­te geschrie­ben. Es erwar­tet Sie ein Show­en­sem­ble aus Schau­spie­lern, Arti­sten, Tän­zern und Musi­kern. Das Zelt hat ein Fas­sungs­ver­mö­gen für ca. 380 Per­so­nen und ist ent­spre­chend der Jah­res­zeit klimatisiert.

Tipp der Redak­ti­on: Kar­ten­ver­lo­sung!

Die Geschich­te

In Remos Mas­kott­chen­thea­ter herrscht Pre­mie­ren­stim­mung. Unter den vie­len Star­gä­sten befin­det sich auch der Böse Zir­kus­di­rek­tor Raff­t­roll, der fie­se­ste Halun­ke aus den Ber­gen und Miss Mar­plel­t­roll, die berühm­te Detek­ti­vin aus Troll­stadt. Wäh­rend sich alle Gäste auf den Beginn der Vor­stel­lung freu­en, heckt Raff­t­roll einen schlim­men Plan aus. Er will die Haupt­at­trak­ti­on des Zir­kus, den ersten „flie­gen­den Ele­fan­ten“ ent­füh­ren, den er sich als Tro­phäe an die Zim­mer­wand in den Ber­gen hän­gen will. Er beschließt des­halb die Vor­stel­lung zu sabo­tie­ren, um in den Besitz des flie­gen­den Ele­fan­ten zu gelan­gen. Unter myste­riö­sen Umstän­den bricht sich eine Seil­tän­ze­rin das Bein, eine Pfer­de­box steht offen und ein Teil der Zir­kus­pfer­de ist aus­ge­büchst. Wei­ter­hin wur­de die Nase des Clowns ver­steckt und vie­le wei­te­re merk­wür­di­ge Din­ge pas­sie­ren. Direk­tor Remo Fran­kel­lo ist ver­zwei­felt und Miss Mar­ple­troll ist abso­lut ahnungs­los. Gott­sei­dank sprin­gen Hap­py & Sun­ny Troll und die Kin­der im Publi­kum ein. Sie ret­ten die Vor­stel­lung und ent­lar­ven den Sabo­teur. Am Ende fei­ern alle mit dem flie­gen­den Ele­fan­ten und allen Trol­le eine tol­le Première.

„Remo’s Dum­bo – Die Kindermitmachshow“

Bind­lach Fest­platz neben Bärenhalle

Vom 22.07 bis 25.07.21

Don­ners­tag 17:00 Uhr – Fami­li­en­tag: 10 Euro auf allen Plät­zen außer Bühnenrand

Frei­tag, Sams­tag 17:00 Uhr

Sonn­tag 11:00 Uhr – Erwach­se­ne zah­len Kinderpreise

HYGIE­NEKON­ZEPT VORHANDEN

Zelt ist gut temperiert!

Mehr infos fin­den Sie unter remos​-mas​kott​chen​-show​thea​ter​.de

Kar­ten­ver­lo­sung!

Wie­sent­bo­ten-Leser auf­ge­passt! Wir ver­lo­sen 5x2 Ein­tritts­kar­ten für „Remo’s Dum­bo – Die Kin­der­mit­mach­show“. Schicken Sie uns ein­fach eine E‑Mail an redaktion@​wiesentbote.​de mit dem Betreff „Dum­bo“. Die Kar­ten wer­den unter den Ein­sen­dern ver­lost und kön­nen an der Kas­se gegen Vor­la­ge der Bestä­ti­gungs-Mail abge­holt wer­den. Teil­nah­me­schluss ist der 20. Juli, 12 Uhr.

Hin­weis zum Daten­schutz: Mit der Ein­sen­dung der Mail erklä­ren Sie sich damit Ein­ver­stan­den, dass Ihr Name und Ihre E‑Mail-Adres­se zum Zwecke der Ver­lo­sung und Kon­takt­auf­nah­me gespei­chert wer­den. Die Spei­che­rung dient aus­schließ­lich zur Durch­füh­rung der Ver­lo­sung, die Daten wer­den anschlie­ßend gelöscht. Die Daten wer­den dem Ver­an­stal­ter zur Kar­ten­re­ser­vie­rung auf Ihren Namen über­mit­telt. Eine Wei­ter­ga­be an Drit­te fin­det dar­über hin­aus nicht statt.