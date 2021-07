End­lich wie­der live – viel Bei­fall für hin­rei­ßen­de Kammerkonzerte

Poli­zei­or­che­ster Bay­ern spielt in der Stadt­kir­che für jun­ge Künstler

Das Kam­mer­or­che­ster des Poli­zei­or­che­sters Bay­ern spiel­te am ver­gan­ge­nen Sonn­tag, 4. Juli 2021, in der Stadt­kir­che Bay­reuth zwei Bene­fiz­kon­zer­te zugun­sten der För­de­rer des Festi­val jun­ger Künst­ler Bay­reuth. „Ich bin glück­lich, end­lich wie­der live bei einem Kon­zert vor Ihnen ste­hen zu dür­fen“, freu­te sich der Vor­stands­vor­sit­zen­de der För­de­rer, Horst Auern­hei­mer, bei der Begrü­ßung. Er dank­te der Baye­ri­schen Bereit­schafts­po­li­zei, der Rai­ner Teu­fel & Part­ner GmbH Steu­er­be­ra­tungs­ge­sell­schaft sowie der Stadt­kir­che Bay­reuth und allen För­de­rern, die die­se Bene­fiz­kon­zer­te ermög­lich­ten. Begei­stert und dank­bar zeig­ten sich auch Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger und Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann über die hin­rei­ßen­den Konzertdarbietungen.

Unter dem Mot­to „End­lich wie­der live. Hoff­nungs­vol­le Klang­per­spek­ti­ven“ prä­sen­tier­te Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor und Chef­di­ri­gent Pro­fes­sor Johann Mösen­bich­ler hier wun­der­ba­re Soli­sten an Trom­pe­te, Posau­ne und Horn ergänzt von klang­ge­wal­ti­gen, aber auch von klang­sen­si­blen Kom­po­si­tio­nen. Gleich am Anfang stand eine klang­lich nuan­cier­te Bear­bei­tung für Blä­ser der beein­drucken­den Toc­ca­ta in d‑Moll von Johann Seba­sti­an Bach auf dem Pro­gramm. Spä­ter erklang noch die klang­sen­si­bel schrei­ten­de Air, der 2. Satz sei­ner drit­ten Orche­ster­sui­te. Das Kon­zert für Trom­pe­te und Orche­ster von Joseph Haydn mit Solist Mar­tin Ehlich an der Trom­pe­te ist defi­ni­tiv eines der belieb­te­sten Wer­ke der Musik­ge­schich­te, das die Zuhö­rer bei die­sen Kon­zer­ten eben­falls faszinierte.

Viel­leicht weni­ger bekannt, aber umso hörens­wer­ter waren das Kon­zert für Posau­ne und Orche­ster von Launy Grøn­dahl und auch das Horn­kon­zert Nr. 1 von Franz Joseph Strauss. Hier konn­ten die Soli­sten Mat­thi­as Schmidt an der Posau­ne und Rai­ner Sey­fried am Horn ihre Vir­tuo­si­tät und gleich­zei­tig ihre klang­li­che Sen­si­bi­li­tät unter Beweis stel­len. Mit „Dusk“ von Ste­ven Bryant und „Seal Lul­la­by“ von Eric Whi­t­a­c­re waren zeit­ge­nös­si­sche Kom­po­si­tio­nen durch zwei US-Ame­ri­ka­ner ver­tre­ten, deren sub­ti­le Klan­g­ent­fal­tung sowie indi­vi­du­el­le Melo­die­ge­stal­tung das Publi­kum tief berühr­te. Alles war in Bewe­gung! Der Klang floss, er ver­än­der­te sich ste­tig. Er ver­führ­te, er rüt­tel­te auf und er beglei­te­te das Publi­kum vari­an­ten­reich – mal mit Fein­ge­fühl und mal sehr bestimmt – in eine hin­rei­ßen­de Klang­welt und eine hoff­nungs­vol­le Zukunft!

Mit der Zuga­be von Hän­dels Hal­le­lu­ja aus dem Mes­si­as ver­ab­schie­de­te Mae­stro Mösen­bich­ler das Publi­kum nach mehr als gelun­ge­nen Kon­zer­ten. Mösen­bich­ler wies auch dar­auf hin, dass eini­ge Musi­ker im Orche­ster Absol­ven­ten des Festi­val jun­ger Künst­ler Bay­reuth waren und sich so der Kreis wie­der schließt. Alle Besu­cher waren sicht­lich froh, end­lich wie­der live klin­gen­de und erleb­ba­re Musik zu hören, wie es dem Mot­to der Kon­zer­te ent­sprach. Dafür gab es viel Bei­fall, auch für die sehr gekonn­te Mode­ra­ti­on von Peter Seufert.