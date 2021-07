Podi­ums­dis­kus­si­on des Kli­ma­ent­scheid Bay­reuth zusam­men mit dem forum1.5 am 18.07.21 ab 18.00 zum The­ma Kli­ma­schutz in Deutschland.

Teil­neh­mer: Susan­ne Bau­er (Grü­ne), Tho­mas Hacker (FDP), Anet­te Kram­me (SPD), Sil­ke Lau­nert (CSU), Sven Schrö­der (Lin­ke) und Eli­na Dil­ger (Kli­ma­ent­scheid

Bayreuth)

Unse­re Regie­rung muss sich in den näch­sten Legis­la­tur­pe­ri­oden und dar­über hin­aus mit der Bewäl­ti­gung der Kli­ma­kri­se beschäf­ti­gen. Die

näch­sten Jah­re sind essen­ti­ell, um so schnell wie mög­lich Deutsch­land auf einen Pfad­wech­sel hin zur Kli­ma­neu­tra­li­tät zu bewegen.

Des­we­gen ver­an­stal­tet der Kli­ma­ent­scheid Bay­reuth zusam­men mit dem forum1.5 am 18.07.21 ab 18.00 eine Podi­ums­dis­kus­si­on zum The­ma Klimaschutz

in Deutsch­land. Susan­ne Bau­er (Grü­ne), Tho­mas Hacker (FDP), Anet­te Kram­me (SPD), Sil­ke Lau­nert (CSU), Sven Schrö­der (Lin­ke) und Eli­na Dil­ger (Kli­ma­ent­scheid Bay­reuth) wer­den dis­ku­tie­ren, was auf Bun­des­ebe­ne getan wer­den kann und muss, um eine wei­te­re Erhit­zung der Erde zu ver­hin­dern und Kom­mu­nen wie Bay­reuth im Ein­satz gegen den Kli­ma­wan­del zu unter­stüt­zen. Auch das Publi­kum wird die Mög­lich­keit haben, Fra­gen zu stel­len. Auf Grund der aktu­el­len Pan­de­miela­ge wird die Podi­ums­dis­kus­si­on im Frei­en mit bis zu 75 Zuhö­ren­den stattfinden.

Zudem wird die Ver­an­stal­tung als Live­stream über Face­book über­tra­gen. Die Podi­ums­dis­kus­si­on wird Teil des Open-Air-Festi­vals des RW11 der Universität

Bay­reuth sein und von Prof. Dr. Man­fred Mios­ga mode­riert wer­den. Um einen Platz wahr­zu­neh­men, mel­den Sie sich bit­te vor­ab bei: Jakob Ort­mann, jakob.​ortmann@​klimaentscheid-​bayreuth.​de

Face­book Ver­an­stal­tung der Podiumsdiskussion

https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​9​4​7​5​1​4​1​6​2​7​3​7​3​5​6​/​?​r​e​f​=​n​e​w​s​f​eed