Kampf gegen das Coronavirus

Bei einer Impf­ak­ti­on für Stu­die­ren­de der Hoch­schu­le Hof wur­den am Mitt­woch auf dem Hoch­schul­cam­pus ins­ge­samt über 100 Per­so­nen gegen das Coro­na­vi­rus geimpft. Die ent­spre­chen­den Ter­mi­ne für die Imp­fung mit dem Bio­n­tech-Impf­stoff konn­ten bei der Vor­anmel­dung inner­halb kür­ze­ster Zeit ver­ge­ben wer­den. Die Akti­on selbst geht zurück auf eine Anfra­ge von Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann bei Land­rat Dr. Oli­ver Bär.

Der Hoch­schul­prä­si­dent hat­te dar­auf ver­wie­sen, dass es für jun­ge Men­schen in der Ver­gan­gen­heit oft sehr schwer war, einen Impf­ter­min zu erhal­ten. „Dies galt auch zum Teil noch nach der Auf­he­bung der Impf­prio­ri­sie­rung, weil der Impf­stoff ja lan­ge trotz­dem recht knapp war. Gera­de auch die Stu­die­ren­den soll­ten nun nicht mehr durch das Raster fal­len und ent­spre­chend berück­sich­tigt wer­den, schließ­lich waren die hohen Inzi­den­zen in der drit­ten Wel­le beson­ders auf die jün­ge­ren Alters­grup­pen zurück­zu­füh­ren. Ich freue mich dar­um sehr, dass die Akti­on so gut ange­nom­men wur­de. Mein aus­drück­li­cher Dank gilt dem Land­rat, dem Hofer Gesund­heits­amt und natür­lich dem aus­füh­ren­den Per­so­nal, die unse­re Anre­gung schnell umge­setzt haben“, so Prof. Dr. Dr. h.c. Lehmann.

Für die Imp­fung, die haupt­ver­ant­wort­lich durch den Hofer Haus­arzt Dr. med. Ste­phan Kud­lich durch­ge­führt wur­de, konn­te man sich im Vor­feld per Email bei der Hoch­schu­le anmel­den. Die Akti­on betraf zunächst nur Erst­imp­fun­gen. Am 3. August soll es daher noch einen wei­te­ren Ter­min geben, dann mit Schwer­punkt auf Zweit­imp­fun­gen. Auch die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung hat mitt­ler­wei­le ange­kün­digt, Stu­die­ren­de im Rah­men von geson­der­ten Impf­ak­tio­nen gezielt immu­ni­sie­ren zu wollen.