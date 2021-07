Mit weni­gen Klicks nächst­mög­li­chen Impf­ter­min erhalten

Aktu­ell ste­hen im Bam­ber­ger Impf­zen­trum wie­der mehr Impf­do­sen für die Coro­na-Schutz­imp­fung zur Ver­fü­gung. Das Impf­zen­trum weist dar­auf hin, wie man über das Online-Anmel­de­sy­stem den nächst­mög­li­chen Ter­min erhält:

Die Inter­net­sei­te https://​impf​zen​tren​.bay​ern/ aufrufen

Auf der Sei­te nach unten rol­len, auf „Online-Regi­strie­rungs­sy­stem“ klicken und den Anwei­sun­gen folgen

Bestä­ti­gungs­link, der per E‑Mail kommt, anklicken

Ter­min­ver­ga­be: Erhalt einer E‑Mail und eines Codes per SMS aufs Smartphone

Auf den Link in der E‑Mail klicken und mit Zugangs­da­ten im Online-Ter­min­ver­ga­be­sy­stem ein­log­gen, den Code zur Ter­min­aus­wahl eingeben

Wich­tig: Im Kalen­der das Datum des aktu­el­len Tages anklicken und auf „nächst­mög­li­chen Ter­min anzei­gen“ klicken

Für tele­fo­ni­sche Rück­fra­gen steht das Impf­zen­trum Bam­berg über die fol­gen­den Kon­takt­mög­lich­kei­ten zur Ver­fü­gung: Per Tele­fon unter der Ruf­num­mer 0951/9423010 oder per E‑Mail via kontakt@​impfzentrum-​bamberg.​de. Die übli­chen Öff­nungs­zei­ten des Impf­zen­trums Bam­berg sind: Mon­tag bis Frei­tag, von 8.30 Uhr bis 18 Uhr sowie am Sams­tag und Sonn­tag, von 9 Uhr bis 16 Uhr.