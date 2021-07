Abend­ver­bin­dun­gen an Sams­ta­gen zwi­schen der Stadt Bay­reuth und dem gesam­ten Landkreis

Ab sofort ver­keh­ren Anruf­li­ni­en­ta­xis auch sams­tags zwi­schen der Stadt Bay­reuth und Gemein­den im gesam­ten Land­kreis. Die Abfahrt­zei­ten sind um 21:00 Uhr, um 22:30 Uhr und um 24:00 Uhr. Abfahrt ist am Luit­pold­platz bzw. am Haupt­bahn­hof in Bayreuth.

Unter die­sem Link auf unse­rer Home­page fin­den Sie die Fahr­plä­ne – dort sind auch die Tele­fon­num­mern ange­ge­ben, die jeweils gewählt wer­den müssen:

https://​www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​-​v​e​r​k​e​h​r​/​o​e​f​f​e​n​t​l​i​c​h​e​-​v​e​r​k​e​h​r​s​m​i​t​t​e​l​/​a​n​r​u​f​-​l​i​n​i​e​n​-​t​a​x​i​-​f​a​h​r​p​l​a​e​ne/