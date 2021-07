Am 4. Juli 2020 wur­de von 45 enga­gier­ten, mit einem tie­fen Wer­te­ver­ständ­nis ver­bun­de­nen Men­schen, die Basis­de­mo­kra­ti­sche Par­tei Deutsch­land, kurz

die­Ba­sis, in Ber­lin gegrün­det. Frei­heit, Macht­be­gren­zung, Acht­sam­keit und Schwar­min­tel­li­genz sind die tra­gen­den Säu­len. Inzwi­schen fand die Grün­dung von Lan­des­ver­bän­den in allen 16 Bun­des­län­dern statt. Die Mit­glie­der­an­zahl ist bun­des­weit über die 20.000er Mar­ke gestie­gen. In unse­rem Kreis­ver­band Bam­berg – Coburg zäh­len wir inzwi­schen, 137 Mit­glie­der. Mit einem Anteil von rund 50 % haben wir den höch­sten bekann­ten Pro­zent­satz an Frau­en bei den Mit­glie­dern, in der bun­des­deut­schen Par­tei­en­land­schaft. Wir brau­chen kei­ne künst­li­che Quo­te. Wir sind der Quer­schnitt unse­rer Gesell­schaft. Aktu­ell berei­ten wir uns auf die Bun­des­tags­wahl vor und tre­ten dabei in allen 299 Wahl­krei­sen an. Ja wir haben lau­fen gelernt, und das ist ein freu­di­ger Anlass. Wie leben wir Basisdemokratie ?

Wir ach­ten dar­auf unter­schied­li­che Mei­nun­gen wert­zu­schät­zen und wägen ab, ob die­se im Ein­klang mit der Umwelt und allem Leben­di­gem ste­hen. dieBasis

wächst zur neu­en poli­ti­schen Kraft her­an und ver­eint Men­schen, die in Frie­den und Frei­heit leben und gemein­sam bes­se­re Ent­schei­dun­gen tref­fen möchten