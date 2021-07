„Ach flie­gen zu kön­nen! Weit, weit hin­fort! Ach, flie­hen zu kön­nen aus die­ser Enge, aus die­sem Gedränge.“

Par­al­lel zur „Holländer“-Neuinszenierung am grü­nen Hügel zeigt die Stu­dio­büh­ne Bay­reuth in der „klei­nen Scheu­ne“, dem STEIN­GRA­EBER HOF­THEA­TER, auch eine neue Sicht auf das Werk des jun­gen Wag­ner. Par­odi­stisch zuge­spitzt taucht die Mann­schaft um Autor und Regis­seur Uwe Hop­pe in die tie­fen­psy­cho­lo­gi­schen Abgrün­de des damals noch unge­stü­men Dich­ter-Kom­po­ni­sten. Unaus­ge­spro­che­nes wird unver­blümt her­aus­ge­schleu­dert, Absur­des wird in Skur­ri­li­tät über­zeich­net und die Roman­tik wird an den Rand des Kit­sches getrie­ben. Eine jun­ge Frau zwi­schen zwei Män­nern, vor der Wahl, ins bür­ger­li­che Leben zu stran­den oder sich in die Unsi­cher­heit eines Künst­ler­le­bens bis in den Tod zu stür­zen. Schräg, aber­wit­zig, derb und tief in die Poe­sie abglei­tend, ein Spiel um Leben und Tod, zwi­schen ver­zwei­feln, wei­nen und lachen bis zum Bauchschmerz.

Flieg, Hol­län­der, flieg!

von Uwe Hop­pe frei nach Richard Wagner