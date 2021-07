Ankün­di­gung zum Kon­zert der Pfar­rei St. Martin:

Nach lan­ger Pau­se freu­en wir uns, am 17. Juli um 17.30 Uhr Pao­lo Ore­ni an der Orgel von St. Mar­tin in Bam­berg begrü­ßen zu dür­fen. Er spielt Wer­ke von Bach, Bos­si, Liszt, Widor und Eige­ne. Der Ein­tritt ist wie immer frei – wir freu­en uns aber über Spenden.

Es gel­ten die an die­sem Tag gül­ti­gen Hygienevorschriften.