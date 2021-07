Gre­gor Schel­ler, Vor­stands­vor­sit­zen­der der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG, fei­er­te sein 40-jäh­ri­ges Betriebs­ju­bi­lä­um. Als „lei­den­schaft­li­chen Ban­kier“ mit einem tief ver­wur­zel­ten genos­sen­schaft­li­chen Den­ken und Han­deln cha­rak­te­ri­sier­ten ihn zu die­sem Anlass sei­ne lang­jäh­ri­gen Weg­ge­fähr­ten. Sein Name ist eng ver­bun­den mit dem frän­ki­schen Geld­in­sti­tut, an des­sen Spit­ze Gre­gor Schel­ler bereits seit 1999 steht. Unter sei­ner Feder­füh­rung hat sich die Bank mit ihrer über 100-jäh­ri­gen Geschich­te zu einer der größ­ten Genos­sen­schafts­ban­ken in Fran­ken entwickelt.

Als Gre­gor Schel­ler 1981 sei­ne beruf­li­che Lauf­bahn in der dama­li­gen Raiff­ei­sen­bank Hal­lern­dorf eG star­te­te, hat­te die Bank eine Bilanz­sum­me von etwa 19 Mio. DM. Das kon­ti­nu­ier­li­che Wachs­tum des Geld­in­sti­tuts auf eine heu­ti­ge Bilanz­sum­me von 2.344 Mio. Euro erleb­te und gestal­te­te Schel­ler aktiv mit. Bereits ein Jahr nach sei­nem Ein­stieg wur­de er mit in die Geschäfts­lei­tung der Raiff­ei­sen­bank Hal­lern­dorf eG auf­ge­nom­men. Im Zuge der Fusi­on mit der Volks­bank Forch­heim im Jahr 1991 erhielt Gre­gor Schel­ler Gesamt­pro­ku­ra und wur­de 1993 vom Auf­sichts­rat in den Vor­stand beru­fen. Seit 1. Juli 1999 bis heu­te steht Gre­gor Schel­ler als Vor­stands­vor­sit­zen­der an der Spit­ze der Bank.

Mit Tat­kraft und Weit­blick hat Schel­ler sei­ne Volks­bank vorangebracht

„Mit Weit­blick, Intui­ti­on und Inno­va­ti­ons­kraft hat Gre­gor Schel­ler die Ent­wick­lung unse­rer Bank in den letz­ten Jahr­zehn­ten geprägt und erfolg­reich vor­an­ge­bracht“, so Joa­chim Haus­ner. Er ist stell­ver­tre­ten­der Vor­stands­vor­sit­zen­der und zusam­men mit Alex­an­der Brehm seit 2009 an der Sei­te von Gre­gor Schel­ler mit im Vor­stand. Sie schil­der­ten in ihrer Lau­da­tio zum Jubi­lä­um, wie sie ihn als tat­kräf­ti­gen Stra­te­gen erle­ben, der in sei­ner 40-jäh­ri­gen Tätig­keit die Wei­ter­ent­wick­lung der Volks­bank Forch­heim zu einer gro­ßen, lei­stungs­star­ken Bank vor­an­ge­trie­ben hat. Der Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­de Gün­ter Schu­ster bedank­te sich anläss­lich des Jubi­lä­ums bei Gre­gor Schel­ler für die enga­gier­te, erfolg­rei­che und ver­trau­ens­vol­le Zusammenarbeit.

Fusio­nen als erfolg­rei­cher Schritt zu stär­ke­ren Einheiten

Ein Mei­len­stein war 2019 die Ver­schmel­zung der Volks­bank Forch­heim eG mit der VR Bank Bam­berg eG. „Die aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen der Zeit wie Nied­rig­zins, regu­la­to­ri­sche Auf­la­gen und die Digi­ta­li­sie­rung haben dich schnell davon über­zeugt, dass wir lang­fri­stig in einer stär­ke­ren Ein­heit erfolg­rei­cher arbei­ten kön­nen“ blickt Vor­stands­kol­le­ge Haus­ner zurück. Jetzt ist ein wei­te­rer Zusam­men­schluss geplant: „Die Platz­fu­si­on in Forch­heim mit den Ver­ei­nig­ten Raiff­ei­sen­ban­ken Grä­fen­berg-Forch­heim-Eschen­au-Herolds­berg eG wäre für dich und für uns alle ein wich­ti­ger Mei­len­stein für unse­re Ban­ken, um erfolg­reich in die Zukunft gehen zu kön­nen und um dei­ne beruf­li­che Lebens­lei­stung der letz­ten vier Jahr­zehn­te erfolg­reich wei­ter zu füh­ren“ hob Joa­chim Haus­ner in sei­ner Lau­da­tio zu Schel­lers Betriebs­ju­bi­lä­um hervor.

Ehren­amt­lich Ver­ant­wor­tung im Genos­sen­schafts­we­sen übernommen

Neben sei­ner Vor­stands­tä­tig­keit in der Bank brach­te sich Gre­gor in vie­len baye­ri­schen und bun­des­wei­ten Gre­mi­en ein. Mit sei­nem Enga­ge­ment und fun­dier­ten Fach­wis­sen hat er sich weit über die Regi­on hin­aus einen Namen gemacht. „Durch dei­ne Per­sön­lich­keit und fach­li­che Qua­li­fi­ka­ti­on hast du viel Posi­ti­ves für die gesam­te Genos­sen­schafts­or­ga­ni­sa­ti­on bewirkt“ weiß Vor­stands­mit­glied Alex­an­der Brehm. Gre­gor Schel­ler war unter ande­rem 8 Jah­re lang Bezirks­prä­si­dent des Genos­sen­schafts­ver­bands Ober­fran­ken und Mit­glied im Prä­si­di­um des Genos­sen­schafts­ver­ban­des Bay­ern. Zudem wirkt er bis heu­te in ver­schie­de­nen Auf­sichts­gre­mi­en mit und war Mit­glied im Ver­bands­rat des Bun­des­ver­ban­des der Volks- und Raiffeisenbanken.