Flä­chen­deckend und weit­ge­hend kosten­los: Ener­gie­agen­tur Ober­fran­ken und Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern bera­ten künf­tig gemeinsam

Ein­heit­li­ches Ener­gie­be­ra­tungs-Ange­bot für Bürger*innen in ganz Oberfranken

Die Ener­gie­be­ra­tung für Pri­vat­haus­hal­te in Ober­fran­ken wird auf eine neue Grund­la­ge gestellt: Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern und Ener­gie­agen­tur Ober­fran­ken bün­deln künf­tig ihre Kräf­te und arbei­ten bei der Bür­ger­be­ra­tung im Regie­rungs­be­zirk eng zusam­men. Mit die­ser Koope­ra­ti­on ent­steht für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein ein­heit­li­ches, flä­chen­decken­des und neu­tra­les Bera­tungs­an­ge­bot in Ener­gie­fra­gen, das auf viel­fäl­ti­ge Wei­se genutzt wer­den kann. Neben einer tele­fo­ni­schen Bera­tung und per­sön­li­chen Ter­mi­nen in einem der Bera­tungs­or­te sind vor-Ort-Ter­mi­ne am Gebäu­de, ver­schie­de­ne Spe­zi­al-Checks im Hei­zungs­kel­ler und selbst online-Bera­tun­gen via Video­kon­fe­renz möglich.

Die Bedeu­tung einer neu­tra­len Bera­tung, frei von Ver­kaufs­in­ter­es­sen, ist vor dem Hin­ter­grund einer sich immer wei­ter ver­schär­fen­den Kli­ma­kri­se nicht hoch genug ein­zu­schät­zen. Die mei­sten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind bereit für Kli­ma­schutz­maß­nah­men in ihrem eige­nen Umfeld. Aber die wenig­sten von ihnen sind aus­ge­wie­se­ne Exper­ten für Bau- und Sanie­rungs­maß­nah­men oder die Nut­zung Erneu­er­ba­rer Ener­gien. Sie wün­schen sich für ihre kon­kre­ten Vor­ha­ben kom­pe­ten­te fach­li­che Unter­stüt­zung sowie Hil­fe bei der Suche nach pas­sen­den För­der­pro­gram­men. Mit der neu­en Koope­ra­ti­on von Ver­brau­cher­zen­tra­le und Ener­gie­agen­tur gibt es nun in Ober­fran­ken ein ein­heit­li­ches Ange­bot, das den bis­he­ri­gen Flicken­tep­pich ablö­sen und den Zugang zu neu­tra­ler Bera­tung ver­ein­fa­chen soll.

Ein Ange­bot, vie­le Vorteile

Durch die Koope­ra­ti­on wird das Ange­bot für die Bür­ger ver­ein­heit­licht und die Anzahl der Ener­gie­be­ra­ter und Ener­gie­be­ra­te­rin­nen ver­grö­ßert. Gleich­zei­tig sinkt der finan­zi­el­le Auf­wand der betei­lig­ten Städ­te und Landkreise.

Die grund­le­gen­de Finan­zie­rung erfolgt künf­tig durch das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft und Ener­gie, das die Bür­ger­be­ra­tung durch die Ver­brau­cher­zen­tra­len im gesam­ten Bun­des­ge­biet fördert.

Eine Co-Finan­zie­rung wäh­rend der drei­jäh­ri­gen Pilot­pha­se, vor allem für die Koor­di­na­ti­on des Pro­jekts durch die Ener­gie­agen­tur und für Wer­be­maß­nah­men, über­nimmt die Oberfrankenstiftung.

Zusätz­lich haben die mei­sten der betei­lig­ten Gebiets­kör­per­schaf­ten bereits zuge­sagt, den für eini­ge Checks anfal­len­den Eigen­an­teil von 30 Euro pro Bera­tung zu über­neh­men. Somit ist das Ange­bot für alle Pri­vat­haus­hal­te in Ober­fran­ken weit­ge­hend kosten­los nutzbar.

Grö­ße­res Angebot

Neben der klas­si­schen Vari­an­te einer tele­fo­ni­schen Bera­tung über die Hot­line kann man einen Ter­min in einer der Bera­tungs­stel­len ver­ein­ba­ren. Zusätz­lich sind auch zahl­rei­che tie­fer­ge­hen­de Checks vor Ort zu unter­schied­li­chen The­men mög­lich. So kön­nen Rat­su­chen­de zum Bei­spiel ihre Hei­zung detail­liert unter­su­chen und opti­mie­ren las­sen, die Funk­ti­on ihres Solar­kol­lek­tors auf Herz und Nie­ren prü­fen oder kon­kre­te Vor­schlä­ge zu Wär­me­däm­mung, Hei­zungs­op­ti­mie­rung und Nut­zung Erneu­er­ba­rer Ener­gie erhalten.

Zum Kern jeder Bera­tung gehört auch wei­ter­hin die Infor­ma­ti­on über geeig­ne­te För­der­pro­gram­me von Bund und Frei­staat. Die Bera­tung soll dabei hel­fen, dass För­der­pro­gram­me opti­mal genutzt wer­den und kein Geld ver­schenkt wird.

Selbst­ver­ständ­lich kön­nen in der Tele­fon­be­ra­tung und in den Bera­tungs­or­ten in Land­rats­äm­tern und Rat­häu­sern sowie bei der Ver­brau­cher­zen­tra­le in Hof und in Bam­berg oder der Ener­gie­agen­tur in Kulm­bach auch alle ande­ren Fra­gen zur per­sön­li­chen Ener­gie­wen­de, wie bei­spiels­wei­se zu LED­Be­leuch­tung oder strom­spa­ren­den Haus­halts­ge­rä­ten, erör­tert werden.

Zusätz­li­che Energieberater

Im Rah­men der Koope­ra­ti­on wur­de die Zahl der ein­ge­setz­ten Ener­gie­be­ra­ter deut­lich vergrößert.

Künf­tig sind im Regie­rungs­be­zirk mehr als 15 Berater*innen unter­wegs, die ganz Ober­fran­ken abdecken kön­nen. Alle besit­zen eine ent­spre­chen­de fach­li­che Qua­li­fi­ka­ti­on, zudem wer­den sie durch regel­mä­ßi­ge Fort­bil­dun­gen von Ver­brau­cher­zen­tra­le und Ener­gie­agen­tur unterstützt.

Meh­re­re Anlaufstellen

Für die tele­fo­ni­sche Bera­tung und Ter­min­ver­ein­ba­run­gen kann künf­tig aus ganz Ober­fran­ken die Hot­line der Ener­gie­agen­tur unter 09221 / 82 39 18 genutzt wer­den. Das Tele­fon ist zu den übli­chen Büro­zei­ten erreichbar.

Wer lie­ber die in vie­len der betei­lig­ten Städ­te und Land­krei­se vor­han­de­nen Klimaschutzmanager*innen als Ansprech­part­ner vor Ort nutzt, kann wei­ter­hin auch die­sen Weg wählen.

Dar­über hin­aus besteht auch die Mög­lich­keit, die bun­des­wei­te Hot­line der Ver­brau­cher­zen­tra­le unter 0800 – 809 802 400 zu kontaktieren.

Online ist das Ange­bot über die Adres­se https://​bera​tung​.ener​gie​agen​tur​-ober​fran​ken​.de erreich­bar. Hier sind auch alle Checks noch ein­mal im Detail aufgeführt.