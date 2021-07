Arbei­ten an der Stromverteilung

Am Mitt­woch und Don­ners­tag, 7. und 8. Juli, fin­den in der Ober­fran­ken­hal­le und im Sport­zen­trum Arbei­ten an der Strom­ver­tei­lung statt. Der Trai­nings­be­trieb am Mitt­woch kann dem­nach zwar statt­fin­den, ist aber in den Abend­stun­den nur ein­ge­schränkt mög­lich, da kei­ne Beleuch­tung mög­lich ist. Am Don­ners­tag ist zudem die Ver­wal­tung des Sport­am­tes weder über Tele­fon noch über E‑Mail erreich­bar und des­halb geschlossen.