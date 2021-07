Unter dem Mot­to: „Run­ter vom Ses­sel – Demo­kra­tie braucht Dich!“ infor­miert die Part­ner­schaft für Demo­kra­tie der Stadt Bam­berg vom

5. bis 10. Juli im Bür­ger­la­bor über Mög­lich­kei­ten, sich für die Stär­kung von Demo­kra­tie und Viel­falt und gegen sämt­li­che Formen

von Extre­mis­mus, Gewalt sowie grup­pen­be­zo­ge­ner Men­schen­feind­lich­keit ein­zu­set­zen. Alle Bürger*innen der Stadt Bam­berg sind herz­lich dazu eingeladen,

sich in die Part­ner­schaft ein­zu­brin­gen – ob mit eige­nen För­der­ideen, Know-how oder einer akti­ven Mit­ar­beit. Über zwei Fonds können

Pri­vat­per­so­nen, Initia­ti­ven oder Ver­ei­ne finan­zi­el­le Mit­tel bean­tra­gen, wobei ins­be­son­de­re das Jugend­fo­rum jun­gen Bamberger*innen die Mög­lich­keit bie­tet, sich mit ihren Ideen für ein bun­tes und viel­fäl­ti­ges Bam­berg ein­zu­brin­gen. An fol­gen­den Tagen infor­mie­ren die Mitarbeiter*innen im Bür­ger­la­bor: Mo + Fr + Sa:

10h00-17h00, Di + Do: 12h00-17h00.