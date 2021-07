Anja Dechant-Sund­by, künst­le­ri­sche Lei­te­rin der Rosen­berg Fest­spie­le, hat sich auf­grund der erfreu­lich hohen Nach­fra­ge nach Tickets und dem kom­plet­ten Aus­ver­kauf der ange­setz­ten Ter­mi­ne bereits vor der Pre­miè­re des „Jeder­mann“ ent­schie­den, für ihr Thea­ter­pu­bli­kum eine Zusatz­wo­che mit allen drei Stücken, „Das Sams – eine Woche vol­ler Sams­ta­ge“, „Jeder­mann“ und „Ladies Night“ anzu­bie­ten. Der Kar­ten­vor­ver­kauf für die Zusatz­vor­stel­lun­gen star­tet am Mon­tag, 05.07.2021, um 10.00 Uhr. Dabei haben sich die Ver­ant­wort­li­chen für den „Jeder­mann“ etwas ganz Beson­de­res ein­fal­len las­sen: Unter dem Mot­to „Jeder­mann at Night“ wird das Ensem­ble, ange­führt von Uli Scher­bel in der Titel­rol­le, am Frei­tag, 13. August 2021, um 22.30 Uhr eine exklu­si­ve Spät­vor­stel­lung spie­len. Vor der impo­san­ten Kulis­se der Festung wer­den die Beleuch­tung und Nacht­stim­mung der Auf­füh­rung ein ganz beson­de­res Flair ver­lei­hen, unter­stri­chen von dem beein­drucken­den Kostüm­bild, das Ruth Pul­gram für den Jeder­mann kre­iert hat.

Ter­mi­ne und Aufführungen

Don­ners­tag, 12. August, 20.30 Uhr Ladies Night

Frei­tag, 13. August, 22.30 Uhr Jeder­mann by Night – exklu­si­ve Spätvorstellung

Sams­tag, 14. August, 15.00 Uhr Das Sams – Eine Woche vol­ler Samstage

Sams­tag, 14. August, 20.30 Uhr Jedermann

Sonn­tag, 15. August, 15.00 Uhr Das Sams – Eine Woche vol­ler Samstage

Sonn­tag, 15. August, 20.30 Uhr Ladies Night

Tickets unter www​.reser​vix​.de und in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Kro­nach, Markt­platz 5, 96317 Kro­nach, Tel. 09261–97236