Ste­gaurachs Drit­ter Bür­ger­mei­ster im Land­rats­amt aus­ge­zeich­net – „Schon viel Gutes bewirkt“

Mit der Kom­mu­na­len Ver­dienst­me­dail­le in Bron­ze ist am 24.06.2021 Wer­ner Waß­mann, Drit­ter Bür­ger­mei­ster von Ste­gau­rach, aus­ge­zeich­net wor­den. Im Namen des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­sters des Inne­ren Joa­chim Herr­mann über­reich­te Land­rat Johann Kalb die Medail­le samt Urkun­de, die beson­de­re Ver­dien­ste um die kom­mu­na­le Selbst­ver­wal­tung würdigt.

Wer­ner Waß­mann enga­giert sich seit vie­len Jah­ren über das übli­che Maß hin­aus für die Gemein­de Ste­gau­rach. Seit 1984 ist er unun­ter­bro­chen Mit­glied im Gemein­de­rat Ste­gau­rach sowie seit 2011 Drit­ter Bür­ger­mei­ster der 7500 Ein­woh­ner zäh­len­den Gemein­de. Vor der Auf­lö­sung der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Ste­gau­rach zum 31.12.2013 war Wer­ner Waß­mann über 23 Jah­re Mit­glied der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft-Ver­samm­lung. Von 2008 – 2014 enga­gier­te er sich zudem als stell­ver­tre­ten­des Mit­glied der Ver­bands­ver­samm­lung des Zweck­ver­ban­des zur Was­ser­ver­sor­gung „Aura­cher Grup­pe“. Seit 2018 ist er sogar Ver­bands­rat des Zweckverbandes.

Der 1955 gebo­re­ne Poli­zei­be­am­ter in Ruhe­stand war frü­her zudem Jugend­be­auf­trag­ter und enga­gier­te sich eben­so für die Kir­che. Von 1986 bis 1990 war er Pfarr­ge­mein­de­rat und lei­te­te jah­re­lang die Pfarr­ju­gend. Ins­be­son­de­re orga­ni­sier­te er für die Mini­stran­ten Zelt­la­ger und ande­re Ver­an­stal­tun­gen. Wer­ner Waß­mann enga­giert sich zudem sehr für die Spiel­ver­ei­ni­gung Ste­gau­rach und war jah­re­lang Erster Vor­stand die­ses Ver­eins. Waß­mann ist auch För­de­rer der Part­ner­schaft mit der fran­zö­si­schen Gemein­de Onet le Châ­teau und daher Preis­trä­ger der Europaunion.

Ehren­amt­lich setzt er sich als Drit­ter Bür­ger­mei­ster sehr für die ver­kehrs­recht­li­chen Ange­le­gen­hei­ten der Gemein­de Ste­gau­rach ein, da ihm die Ver­kehrs­si­cher­heit eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit ist. So hat er sich z.B. für den Ver­kehrs­über­gang im Blu­men­hof oder den Ver­kehrs­hel­fer­weg in Müh­len­dorf stark gemacht sowie für das Bus­hal­te­stel­len­häus­chen in Unterau­rach. Auch für eine zusätz­li­che Bus­hal­te­stel­le am Stein­weg hat er sich sehr ein­ge­setzt. Gene­rell die Über­da­chun­gen der Bus­hal­te­stel­len – gera­de für die Schul­kin­der – lagen und lie­gen ihm sehr am Her­zen. Weil Wer­ner Waß­mann bis heu­te als Bus­fah­rer im ört­li­chen Schul­bus­ver­kehr tätig ist, gilt sein Enga­ge­ment eben­falls neu­en Bus­li­ni­en oder Opti­mie­run­gen im Bus­fahr­plan. Wer­ner Waß­mann ist zudem für das Ver­si­che­rungs­we­sen der Gemein­de Ste­gau­rach zustän­dig. Hier wickelt er Scha­dens­fäl­le kom­pe­tent ab.

Bei der Ver­lei­hung der Ver­dienst­me­dail­le an Wer­ner Waß­mann im Land­rats­amt sorg­ten die Musi­ker Bog­dan Lewan­dow­ski, Gei­ge, und Bea­te Roux, E‑Piano, bei der ersten Ehrungs­ver­an­stal­tung nach Coro­na für einen wür­de­vol­len Rah­men. Land­rat Johann Kalb bedank­te sich bei Waß­mann für sein ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment, das er als geleb­te Demo­kra­tie und geleb­te Huma­ni­tät bezeich­ne­te, ganz nach dem Aus­spruch von US-Prä­si­dent John F. Ken­ne­dy: „Frag nicht, was euer Land für euch tun kann – fragt, was ihr für euer Land tun könnt.“

Bür­ger­mei­ster Thi­lo Wag­ner sprach „sei­nem“ Drit­ten Bür­ger­mei­ster eben­falls herz­li­chen Dank für das lang­jäh­ri­ge Enga­ge­ment aus: „Wer­ner unter­stützt mich seit Jah­ren in mei­nem Amt und hat für die Gemein­de Ste­gau­rach schon viel Gutes bewirkt.“ Es sei schön, dass es zuver­läs­si­ge Men­schen wie Wer­ner Waß­mann gebe, die sich über vie­le Jah­re mit gro­ßem per­sön­li­chen Ein­satz für das Gemein­wohl stark machen.