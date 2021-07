„die­Ba­sis – Infor­ma­ti­ons­tref­fen“ in Bamberg

Will­kom­men sind alle Inter­es­sier­ten an unse­rer neu­en basis­de­mo­kra­ti­schen Bewe­gung, am 14.7.2021 ab 20.00 Uhr in der Piz­ze­ria Riga­To­ni, Armee­stra­sse 57, Bamberg

die­Ba­sis – Infor­ma­ti­ons­tref­fen in Forchheim

am Don­ners­tag, den 8.7.2021 im Stadt­lock­al Forcheim, Hauptstraße

Ler­nen Sie uns und unse­re Par­tei ken­nen, stel­len Sie Fra­gen zu den 4 Säu­len und unse­ren Aktivitäten.