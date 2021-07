Lisas Lastenrad und Badums Bier in Bamberg

Am Diens­tag, 6. Juli, prä­sen­tiert Lisa Badum, Grü­ne Bun­des­tags­kan­di­da­tin im Wahl­kreis Bam­berg-Forch­heim, das wohl welt­weit erste CO2-neu­tra­le Wahl­kampf­mo­bil mit inte­grier­ter Zapf­säu­le in der Bam­ber­ger Innen­stadt. Start­punkt mit dem Lasten­rad-Zapf­säu­len Kom­bi­na­ti­on als Sym­bol für die grü­ne For­de­rung nach einer nach­hal­ti­gen Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken ist um 14 Uhr am Gabel­mann. Bei der offi­zi­el­len Ein­wei­hung des eigens für den Wahl­kampf umge­bau­ten Lasten­rads sind Passant:innen und Inter­es­sier­te herz­lich zum Ver­wei­len und Dis­ku­tie­ren beim frisch-gezapf­ten Frei­bier oder einem Badums Rad­ler eingeladen.