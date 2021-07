Die Som­mer­fe­ri­en sind Aus­flugs­zeit. Das ist auch in die­sem Jahr wie­der so und nach den erfolg­rei­chen Erkun­dun­gen des Land­krei­ses im letz­ten Jahr, soll die­se Idee fort­ge­führt wer­den. Aber auch an die ersten grö­ße­ren Fahr­ten trau­en wir uns wie­der heran.

Die Tages­fahr­ten die­sen Som­mer star­ten direkt zu Beginn der Som­mer­fe­ri­en mit einer Thea­ter­fahrt zur Natur­büh­ne in Wun­sie­del am 01.August. Alle ande­ren Aus­flü­ge fin­den an Mitt­wo­chen statt:

Am 11.08. gibt es einen „Skike“-Kurs in Lich­ten­fels. Hier könnt ihr eine Sport­art ken­nen­ler­nen, die wie eine Mischung aus Ski­lang­lauf und Inline-Ska­ten funktioniert.

Am 18.08. wer­den wir den Auf­bau unse­res Son­nen­sy­stems bei einer Wan­de­rung ent­lang des Pla­ne­ten­wegs erkunden.

Am 25.08. fah­ren wir mit euch und der Bahn nach Nürn­berg und gehen gemein­sam in den Tier­gar­ten Nürn­berg für einen span­nen­den Tag mit ver­schie­den­sten Tie­ren und Attraktionen.

Am 01.09. führt uns eine wei­te­re Wan­de­rung zu den Ebne­ther Fel­sen­kel­ler und den Pfer­sag-Was­ser­fall. Seid gespannt, was es auch in unse­rem Land­kreis an span­nen­den Fels­for­ma­tio­nen zu ent­decken gibt.

Am 08.09., dem letz­ten Mitt­woch der Feri­en, führt uns eine wei­te­re Wan­de­rung zu einem geheim­nis­vol­len „Lost-Place“ in der Nähe von Hochstadt.

Bei den Wan­der-Aus­flü­gen sind zudem wie­der beson­de­re Gäste dabei, die ihr so mal näher ken­nen­ler­nen könnt.

Teil­neh­men kön­nen je nach Akti­on alle Kin­der und Jugend­li­chen aus dem Land­kreis ab 6 Jah­re (ab 7 Jah­re bei Pla­ne­ten­wan­de­rung und Ebne­ther Kel­lern; 9–16 Jah­re bei dem Skike-Kurs).

Alle Aus­flü­ge sind natür­lich mit einem Hygie­ne-Kon­zept ver­se­hen und wer­den an die jeweils gel­ten­den Bedin­gun­gen angepasst.

Anmel­den könnt ihr euch ab sofort in der Geschäfts­stel­le des Kreis­ju­gend­rings. Dort könnt ihr den Fly­er und das Anmel­de­for­mu­lar anfor­dern, oder ihn ein­fach unter kjr​-lich​ten​fels​.de her­un­ter­la­den und aus­fül­len. Kon­takt: service@​kjr-​lichtenfels.​de oder 09571–940603.

In die­sem Jahr wird das all­jähr­li­che Zelt­la­ger nicht in der übli­chen Form statt­fin­den. Statt­des­sen bie­tet das Zelt­la­ger­team drei „Out­door-Action-Tage“ an, bei denen die Kin­der mit Gelän­de­spiel und Lager­feu­er ein biss­chen Zelt­la­ger­fee­ling schnup­pern kön­nen, ohne dort zu über­nach­ten. Dies ist jeden Tag für eine neue Grup­pe gedacht und rich­tet sich an Kin­der von 8 bis 14 Jah­ren. Genaue­res dazu sowie das Anmel­de­for­mu­lar sind eben­falls auf der Home­page zu finden.