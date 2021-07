Wun­sie­del – Im Mehr­ge­nera­tio­nen­haus in Wun­sie­del lau­fen der­zeit die letz­ten Vor­be­rei­tun­gen für den Start der Groß­ta­ges­pfle­ge „WUN­der­li­nos“. Mit Elke Woll­nitz­ke, einer sehr erfah­re­nen qua­li­fi­zier­ten Tages­mut­ter, wur­de nun die per­fek­te Kol­le­gin für Isa­bel­la Kuk­la gefun­den. Gemein­sam wer­den die bei­den ab Sep­tem­ber 2021 zehn Betreu­ungs­plät­ze für Kin­der im Alter von 1 bis 3 Jah­ren anbie­ten. Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik freut sich sehr über die Ver­trags­un­ter­zeich­nung und wünscht dem Team einen guten Start. Die Groß­ta­ges­pfle­ge „WUN­der­li­nos“ stellt mit einem moder­nen Kon­zept, fami­li­en­na­her Päd­ago­gik und qua­li­fi­zier­tem Per­so­nal eine inter­es­san­te Alter­na­ti­ve zur Krip­pe dar. Eine Erzie­he­rin und eine Tages­mut­ter betreu­en jeweils maxi­mal fünf Kin­der und ermög­li­chen so indi­vi­du­el­les Arbei­ten und einen ganz sanf­ten und vor allem stress­ar­men Ein­stieg in die Welt der Fremd­be­treu­ung. Öff­nungs­zei­ten sind von Mon­tag – Don­ners­tag 07:30 ‑15:00 Uhr. Aktu­ell gibt es nur noch zwei freie Plät­ze, schnell sein lohnt sich also. Mehr Infor­ma­tio­nen zu den WUN­der­li­nos und Anmel­de­mög­lich­kei­ten gibt es unter www​.wun​der​li​nos​.de.