Spit­zen-Per­kus­sio­ni­stin aus Bam­berg – Live­stream des Konzertes



„Wir ver­mit­teln instru­men­ta­le und voka­le Fer­tig­kei­ten und befä­hi­gen zu leben­di­gem, per­sön­li­chem und aus­drucks­vol­lem Musi­zie­ren als Grund­la­ge für eine lebens­lan­ge Beschäf­ti­gung mit Musik.“ Die­ses im Leit­bild der Städ­ti­schen Musik­schu­le for­mu­lier­te Ziel hat sich die Bam­ber­ger Schlag­zeu­ge­rin Sarah Rem­pe beson­ders zu Her­zen genom­men. Seit ihrem sieb­ten Lebens­jahr erhielt sie Unter­richt an der Musik­schu­le in den Fächern Schlag­zeug, Kla­vier, Ensem­ble und Orche­ster, trat 2007 in die För­der­klas­se ein und erfüll­te sich nach ihrer Schul­zeit den Lebens­traum, Berufs­mu­si­ke­rin zu wer­den. Nach dem Abschluss des ersten Stu­di­en­ab­schnitts und einer Anstel­lung beim Phil­har­mo­ni­schen Staats­or­che­ster Ham­burg absol­vier­te sie nun das Master­stu­di­um und wird am kom­men­den Mitt­woch, 07. Juli um 19:30 Uhr im Forum der Hoch­schu­le für Musik und Thea­ter Ham­burg ihr Master-Kon­zert spie­len. Um die­ses hoch­ka­rä­ti­ge Abschluss­kon­zert zu hören, muss man nicht nach Ham­burg fah­ren, denn die Hoch­schu­le wird das Kon­zert in einem Live­stream über­tra­gen: https://​www​.hfmt​-ham​burg​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​d​e​t​a​i​l​s​/​9​0​57/

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.musik​schu​le​.bam​berg​.de