Unter­richt zu Hau­se wur­de in der Pan­de­mie zum Nor­mal­fall. Für alle Kin­der eine Her­aus­for­de­rung, für eini­ge fast unmög­lich: „Es gibt Kin­der und Jugend­li­che, die sich, um am Unter­richt teil­zu­neh­men, um ein Han­dy strit­ten. Berich­te über sol­che Situa­tio­nen haben mich tief bewegt“, berich­te­te Georg Sau­er. In Gesprä­chen mit sei­ner Toch­ter, die als Grund­schul­leh­re­rin arbei­tet, erfuhr er, dass sich sol­che Sze­nen auch in Coburg abspielen.

Um betrof­fe­nen Fami­li­en in der Vestestadt zu hel­fen, spen­de­te er zehn iPads an die Stadt Coburg, die der All­ge­mei­ne Sozia­le Dienst (ASD) an Bedürf­ti­ge ver­teilt. „Das ist Hil­fe, die auf jeden Fall ankommt. Wir ken­nen vie­le Kin­der und Jugend­li­che, die auf die­se Unter­stüt­zung drin­gend ange­wie­sen sind. Dank der Spen­de kön­nen wir nun gezielt unter­stüt­zen“, erklärt Ker­stin Feul­ner, Lei­te­rin der sozi­al­päd­ago­gi­schen Dien­ste der Stadt Coburg.

Georg Sau­er ist froh, dass der ASD die Ver­tei­lung über­nimmt: „Des­we­gen habe ich mich ent­schie­den, die iPads an die Stadt Coburg zu spen­den. Mir war wich­tig, dass die Tablets an der rich­ti­gen Stel­le ankom­men – und die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter hier ste­hen im direk­ten Kon­takt mit den Fami­li­en und wis­sen, wo die Not am größ­ten ist. Ich bin mir sicher, dass die iPads auch jetzt noch drin­gend benö­tigt wer­den, zum Bei­spiel für die Haus­auf­ge­ben. Und man weiß ja nicht, ob nicht doch ein­mal zu Unter­richt zu Hau­se stattfindet.“

Georg Sau­er und sei­ne Frau Elfi haben die zehn iPads im Wert von cir­ca 3500 Euro am Frei­tag an den ASD der Stadt Coburg über­ge­ben. „Ich bedan­ke mich für die Unter­stüt­zung, vor allem im Namen der Kin­der und Jugend­li­chen“, so Ker­stin Feulner.