Der Haupt- und Finanz­aus­schuss des Stadt­ra­tes Bay­reuth kommt am Mitt­woch, 7. Juli, um 16 Uhr, im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem ein Antrag der Spiel­ver­ei­ni­gung Ober­fran­ken Bay­reuth auf Erhö­hung des Zuschus­ses aus dem Sport­schwer­punkt­pro­gramm und die Nut­zung des Eis­sta­di­ons durch Ver­ei­ne in der Win­ter­sai­son 2021/22. Außer­dem berät der Aus­schuss über einen ver­kaufs­of­fe­nen Sonn­tag am 5. Sep­tem­ber im Rah­men der von der Bay­reuth Mar­ke­ting und Tou­ris­mus GmbH ver­an­stal­te­ten „Mobi­li­täts­ta­ge“ sowie über einen ver­kaufs­of­fe­nen Sonn­tag am 7. Novem­ber im Rah­men des Martinimarktes.