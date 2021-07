Kulm­bach, 04.07.2021 (Stand 15.00): Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de wur­den kei­ne wei­te­ren Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt damit seit lan­ger Zeit mal wie­der 0.

„Dar­über freu­en wir uns natür­lich sehr“, sagt Land­rat Klaus Peter Söll­ner, der aber auch dar­auf hin­weist, dass es sich hier­bei nur um eine Moment­auf­nah­me han­delt. „Wir müs­sen wei­ter auf­pas­sen und uns an die Regeln hal­ten. Andern­falls lau­fen wir Gefahr, dass die Zah­len auch schnell wie­der stei­gen. Außer­dem müs­sen wir die Zeit nut­zen und so vie­le Men­schen wie mög­lich imp­fen, damit wir für den Herbst gewapp­net sind“, so Söll­ner weiter.

Aktu­el­le Corona-Fälle 6 Fäl­le der letz­ten 7 Tage 0 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert 0 sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | intensiv) 1 (0 | 0) in Qua­ran­tä­ne 11 Coro­na-Fäl­le insgesamt 4.087 (+ 0) Gene­se­ne 3.964 (+ 2) Ver­stor­be­ne 117

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.