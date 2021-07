Pot­ten­stein. Die Pot­ten­stei­ner Erleb­nis­mei­le wird ab näch­sten Jahr um eine Attrak­ti­on rei­cher. Und zwar um das Frei­licht­thea­ter an der Schüt­ters­müh­le im Klum­per­tal unweit der Teu­fels­höh­le. Eigent­lich hät­ten die Faust­fest­pie­le des gleich­na­mi­gen inzwi­schen ein­ge­tra­ge­nen Ver­eins „Faust­fest­spie­le Pot­ten­stein e.V.“ schon heu­er wie­der statt­fin­den sol­len nach­dem man vom Peg­nit­zer Schloss­berg ins Klum­per­tal umge­zo­gen war, doch wegen der Coro­na-Pan­de­mie und der nicht ein­zu­schät­zen­den Ent­wick­lung der Coro­na-Lage ent­schlos­sen sich die Ver­ant­wort­li­chen um Geschäfts­füh­rer und Ersten Vor­stand Uwe Vogel und Inten­dant Dani­el Leist­ner den Start der Faust-Fest­spie­le auf Juni 2022 zu verschieben.

Es reg­net im Klum­per­tal. Und das nicht zu knapp, als Vogel auf einem klei­nen Bag­ger sitzt um einen Schot­ter­weg zum künf­ti­gen Fest­spiel­ge­län­de in dem roman­ti­schen Tal unter­halb des Wei­hers­ba­cher Männ­leins anzu­le­gen. 350 Ton­nen Schot­ter hat er dafür von der Fir­ma Korn­bur­ger anfah­ren las­sen. Uwe Vogel ist nicht nur Ver­eins­chef und Geschäfts­füh­rer der Faust-Fest­spie­le Pot­ten­stein son­dern Mäd­chen für alles und sogar Schau­spie­ler. Er selbst spielt den Mephi­sto – als den Teu­fel – in dem berühm­te­sten Goe­the-Stück. Es war eigent­lich Zufall das die Faust-Fest­spie­le, die vier Jah­re auf dem Peg­nit­zer Schloss­berg gastier­ten und vor über 25 Jah­ren von Dani­el Leist­ner, der seit­dem nicht nur Inten­dant ist son­dern auch den Faust spielt, in Kro­nach gegrün­det wur­den, nach Pot­ten­stein kamen. Uwe Vogel such­te ein Haus das er kau­fen konn­te und wur­de bei Harald Niklas, der auch den Kiosk an der Schüt­ters­müh­le betreibt, fün­dig. Als ihm Niklas dann sein über 1000 Qua­drat­me­ter gro­ßes Grund­stück hin­ter dem Haus zeig­te, war Vogel begei­stert. „Das ist gera­de­zu per­fekt“, sagt Vogel. Eine ein­ma­li­ge Lage für eine schö­ne Natur­büh­ne mit genü­gend Platz für die vor­erst bis zu 300 Sitz­plät­zen gro­ße Tri­bü­ne, fest auf­ge­bau­te Hüt­ten für die Kas­se, Tech­nik und Lager­mög­lich­kei­ten und sogar noch für einen klei­nen Bier­gar­ten vor dem Fest­spiel­ge­län­de. Mit Niklas wur­de Vogel für einen dau­er­haf­ten Pacht­ver­trag schnell han­dels­ei­nig und bei Bür­ger­mei­ster Ste­fan Früh­bei­ßer rann­te er für die Geneh­mi­gung offe­ne Türen ein. Die war­me Küche für den Bier­gar­ten wird Niklas über­neh­men. Wie Vogel betont ist die Lage zwi­schen der Teu­fels­höh­le, die nur 600 Meter weit weg liegt und genü­gend Park­plät­ze und sogar Bus­park­plät­ze hat, und der nicht weni­ger roman­tisch gele­ge­nen Schüt­ters­müh­le ein­ma­lig. „Wir woll­ten immer unser eige­nes Fest­spiel­ge­län­de haben auf dem die Bewirt­schaf­tungs­hüt­ten dau­er­haft ste­hen blei­ben kön­nen. „Dies war in Peg­nitz nicht rea­li­sier­bar, da am Schloss­berg immer alles ab- und wie­der auf­ge­baut wer­den muss­te“, so Vogel. Hier brau­che man, bis auf die Tri­bü­ne, nicht jedes Jahr alles Auf- und Abbauen.

„Wir ver­su­chen mög­lichst viel in Eigen­lei­stung zu machen“, sagt Vogel. Dies spart dem aktu­ell 35 Mit­glie­der zäh­len­dem Ver­ein natür­lich Geld. Man sei auch immer auf der Suche nicht nur nach Sta­ti­sten und Schau­spie­lern, son­dern auch nach frei­wil­li­gen Hel­fern, gespen­de­tem Mate­ri­al und natür­lich nach wei­te­ren Ver­eins­mit­glie­dern. „Wir kön­nen alles gebrau­chen, Holz, Lat­ten Dämm­ma­te­ri­al. Wenn jemand etwas übrig hat, nur her damit“, so Vogel. In Pot­ten­stein will Vogel daher auch einenn Auf­ruf für frei­wil­li­ge Hel­fer star­ten. Jeder sei jeder­zeit ger­ne will­kom­men der bei den Erd­ar­bei­ten oder auch beim spä­te­ren Fest­spiel­be­trieb mit­ar­bei­ten will. Das Ensem­ble für die ver­schie­de­nen Stücke besteht aus Pro­fis und Lai­en aus Ber­lin, Baden-Würt­tem­berg, Kulm­bach, Bay­reuth und Peg­nitz und man hof­fe auch, das man den ein oder ande­ren Pot­ten­stei­ner als Schau­spie­ler gewin­nen kann. Wie Vogel sagt betrei­be der Ver­ein auch Bil­dungs­för­de­rung und daher wer­de man auch ver­su­chen mit den Schu­len der Regi­on eng zusam­men­zu­ar­bei­ten. Min­de­stens eben­so eng soll die Zusam­men­ar­beit mit der Stadt Pot­ten­stein, der Tou­rist-Info und ande­ren Betrei­bern von Ein­rich­tun­gen der Erleb­nis­mei­le sowie der Gastro­no­mie und den Ver­mie­tern, aber auch mit der Kul­tur in der Teu­fels­höh­le sein. Denn es sei durch­aus denk­bar das auf dem Fest­spiel­ge­län­de nicht nur die eige­nen Stücke gezeigt wer­den, son­dern hier auch Kon­zer­te oder ande­re kul­tu­rel­le Ver­an­stal­tun­gen statt­fin­den kön­nen. „Das muss alles mit der Zeit erst wach­sen“, sagt Vogel und man kön­ne die Tri­bü­ne ja jeder­zeit erwei­tern um mehr Zuschau­er­plät­ze zu schaf­fen. Platz sei schließ­lich genü­gend. Es spricht nichts dage­gen das auch Pot­ten­stei­ner eige­ne Ver­an­stal­tun­gen auf dem Gelän­de abhal­ten und eine gro­ße Her­zens­an­ge­le­gen­heit von Vogel ist auch die För­de­rung von Schul­thea­ter­grup­pen. Es soll alles weit­ge­hend natur­be­las­sen blei­ben. Die Büh­ne sowie­so. Sie soll sogar noch ein klei­nes Gewäs­ser als Feucht­bio­top bekom­men um sel­te­ne Tier­ar­ten, wie den Feu­er­sa­la­man­der, der hier in gro­ßer Zahl vor­kommt, zu schüt­zen. Natur­schutz ist für Vogel in dem Natur­schutz­ge­biet beson­ders wich­tig. Auch der Fran­ken­weg wird Teil der Büh­ne sein und auch wäh­rend den Vor­stel­lun­gen begeh­bar blei­ben. Was für Vogel auch ganz wich­tig ist, das die vor­de­re Rei­he der Tri­bü­ne Roll­stuhl­ge­recht ist und das gesam­te Gelän­de behin­der­ten­ge­recht ange­legt wird. Behin­der­ten­park­plät­ze wer­den unmit­tel­bar vor dem Fest­spiel­ge­län­de geschaffen.

Star­ten sol­len die Faust-Fest­spie­le Pot­ten­stein am Mitt­woch, 22. Juni 2022, mit der tur­bu­len­ten Som­mer­ko­mö­die „Frü­he­re Ver­hält­nis­se“. Am Sams­tag, 2. Juli 2022, wird der Klas­si­ker „Faust“ auf die Frei­licht­büh­ne erst­mals gebracht, der dann im Lau­fe der Fest­spiel­zeit vier bis fünf mal auf­ge­führt wird. Und am Mitt­woch, 6. Juli 2022, fin­det die Pre­miè­re des fröh­li­chen Lust­spiels „Der Reh­bock“ statt. Natür­lich wird es dann auch wie­der ein Kin­der­stück geben das vier bis fünf mal auf­ge­führt wird und das ein oder ande­re musi­ka­li­sche Gast­spiel. Außer­dem soll es ein spe­zi­el­les Pot­ten­stei­ner Histo­ri­en­stück geben, an dem Inten­dant Leist­ner schon arbei­tet. Nach einer berühm­ten Pot­ten­stei­ner Volks­sa­ge, die an der Teu­fels­höh­le spielt. Hier soll im Mit­tel­al­ter ein Raub­rit­ter einen Pakt mit dem Teu­fel geschlos­sen haben, damit der ihn bei sei­nen Über­fäl­len und Raub­zü­gen beschützt. Die Lie­be zu einer Frau jedoch hat den Rit­ter erlöst. Damit hat Pot­ten­stein tat­säch­lich sei­ne ganz eige­ne „Faust“-Legende, eine ori­gi­nä­re Teu­fels­pakt-Geschich­te, die Teil der Pot­ten­stei­ner Über­lie­fe­run­gen und Volks­my­then ist. Und damit ist Pot­ten­stein und die Schüt­ters­müh­le bei der Teu­fels­höh­le ein gera­de­zu idea­ler Ort, um Goe­thes „Faust“, das berühm­te­ste deut­sche Thea­ter­stück, auf die Büh­ne zu brin­gen Auch mit dem Festi­val jun­ger Künst­ler Bay­reuth sei man bereits in Kon­takt. Des­sen Inten­dan­tin Sis­sy Tham­mer will auch eini­ge Stücke auf der Pot­ten­stei­ner Frei­licht­büh­ne aufführen.

Foto: Uwe Vogel steht auf der Wie­se wo die Zuschau­er­tri­bü­ne auf­ge­baut wird und zeigt auf den Platz wo die Natur­büh­ne (zwi­schen Fel­sen links und gro­ßem Baum rechts) ent­ste­hen wird. Unmit­tel­bar dar­über ver­läuft der Fran­ken­weg der Teil der Büh­ne wird. links sei­ne Frau Lilia­ne, die auch Schatz­mei­ste­rin des Fest­spiel­ver­eins ist. Foto: Tho­mas Weichert