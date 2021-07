Die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te für den Wahl­kreis Kulm­bach, Lich­ten­fels, Bam­berg-Land, Emmi Zeul­ner, wur­de für den zehn­ten Platz der CSU-Lan­des­li­ste für die Bun­des­tags­wahl auf­ge­stellt und gewählt. Drei Mona­te vor der Bun­des­tags­wahl am 26. Sep­tem­ber 2021 hat die Christ­lich-Sozia­le Uni­on in Bay­ern e.V. am ver­gan­ge­nen Sams­tag im Nürn­ber­ger Max-Mor­lock-Sta­di­on ihre Lan­des­li­ste auf­ge­stellt. Die Vor­sit­zen­den der Kreis­ver­bän­de Kulm­bach und Lich­ten­fels, Hen­ry Schramm und Chri­sti­an Meiss­ner, sowie der stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de des Kreis­ver­bands Bam­berg-Land, Hol­ger Dre­mel, zeig­ten sich hoch erfreut über die­se star­ke Platz­ie­rung. „Wir freu­en uns über die­sen tol­len Listen­platz für unse­re Abge­ord­ne­te. Dies ist die Bestä­ti­gung für ihren uner­müd­li­chen Ein­satz für unse­re Regi­on und ihre gemein­sa­me Arbeit mit und in unse­ren Kreisverbänden.“

Auch die Abge­ord­ne­te freut sich über die­sen Platz. „Für mich stellt die­ser Listen­platz unter den ersten Zehn auch eine wich­ti­ge Aner­ken­nung der Arbeit aller unse­rer Mit­glie­der in den Kreis­ver­bän­den dar, auf die ich täg­lich bau­en kann.“

Gemein­sam mit den Spit­zen­kan­di­da­ten, dem Vor­sit­zen­den der Ber­li­ner-Lan­des­grup­pe Alex­an­der Dob­rindt, MdB und der Staats­mi­ni­ste­rin Doro­thee Bär, MdB, stel­len sich ins­ge­samt 92 Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten auf der Liste zur Wahl. Die Auf­stel­lung erfolg­te im Wech­sel von Män­nern und Frau­en. Neben Emmi Zeul­ner wur­de aus dem Bun­des­wahl­kreis 240 auch die Bau­nacher Gemein­de­rä­tin Anna Schmitt, auf Platz 60 der Liste gewählt. „Es ist ein Glück für unse­re Par­tei, dass wir mit zwei star­ken und hoch enga­gier­ten Frau­en, die in der Hei­mat ver­wur­zelt sind, den Wäh­lern ein sehr gutes Ange­bot bie­ten kön­nen.“, so der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Dre­mel abschließend.