Im Rah­men der Kam­pa­gne „COBURG – Hier bin ich rich­tig“ ver­teilt das City­ma­nage­ment by Stadt­ma­cher am Sams­tag 03.07.2021 ab 10:00 Uhr am Spi­tal­tor 1.000 Kaf­fee-Gut­schei­ne an die Besu­cher der Innen­stadt. Die­se Gut­schei­ne im Wert von 2,- € kön­nen bei den teil­neh­men­den Gastro­no­men ein­ge­löst wer­den. Die Teil­neh­mer bekom­men nach Ende der Akti­on die Kosten für die ein­ge­reich­ten Gut­schei­ne vom City­ma­nage­ment erstattet.

City­ma­na­ge­rin Andrea Ker­by: „Die Gastro­no­men hat­ten eine mona­te­lan­ge Durst­strecke zu über­ste­hen. Durch die Gut­schein­ak­ti­on erhof­fen wir uns natür­lich, dass der ein oder ande­re beim Ein­lö­sen des Gut­schei­nes noch etwas mehr kon­su­miert. Doch selbst wenn nicht, ist es eine gro­ße Unter­stüt­zung für die Gastro­no­mie, denn die 1.000 Kaf­fee gehen auf uns!“

Bereits im März ver­teil­te das City­ma­nage­ment 1.000 Blu­men an die Cobur­ger Bevöl­ke­rung und zau­ber­te damit Lächeln in Gesichter.