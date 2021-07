In den Impf­zen­tren in Bay­reuth und Peg­nitz ste­hen für den Zeit­raum vom 3. bis 14. Juli ins­ge­samt noch knapp 5000 freie Ter­mins­lots zur Ver­fü­gung. Die Ver­ant­wort­li­chen des Impf­stoff-Manage­ments und der Impf-Hot­line bit­ten alle Impf­wil­li­gen dar­um, sich jetzt um einen Impf­ter­min zu bemü­hen. Nur mit einer ent­spre­chend hohen Impf­quo­te kann auch in Stadt und Land­kreis Bay­reuth eine Her­denim­mu­ni­tät erreicht wer­den. Einen Impf­ter­min kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ent­we­der tele­fo­nisch (0921 728700) ver­ein­ba­ren oder im Inter­net auf der Online-Platt­form Bay­IM­CO ( https://​impf​zen​tren​.bay​ern/ ). Bereits kurz nach der Regi­strie­rung über Bay­IM­CO erfolgt die Frei­schal­tung für eine Terminauswahl.