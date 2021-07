Umwelt­sta­ti­on in Weis­main bie­tet am 4. Juli 2021 Exkur­si­on mit Adi Gey­er an

Für Kurz­ent­schlos­se­ne bie­tet die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main am Sonn­tag, 4. Juli 2021, eine Apol­lofal­ter-Wan­de­rung an. Adi Gey­er führt zu Plät­zen, wo der sel­te­ne Fal­ter zu fin­den ist. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer wer­den gebe­ten, festes Schuh­werk und wet­ter­an­ge­pass­te Klei­dung sowie Mund-Nasen­schutz mit­zu­brin­gen. Teil­nah­me­ge­bühr beträgt zwei Euro.

Treff­punkt ist um 14 Uhr am gro­ßen Park­platz der Schrepfersmühle

Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich, Kon­takt­da­ten­li­ste wird geführt.