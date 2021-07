Im Bau­nacher Rat­haus schrei­tet die Digi­ta­li­sie­rung wei­ter vor­an. Ab sofort steht für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft das Online Buchungs­sy­stem communice®time der Fir­ma inix­me­dia aus Bam­berg zur Verfügung.

Communice®time ist eine ganz neu ent­wickel­te Ter­min­ma­nage­ment-Soft­ware für die Ter­min­ver­ein­ba­rung und die Steue­rung von Besu­chern. Ziel ist es, War­te­zei­ten zu mini­mie­ren und den Per­so­nal­ein­satz zu opti­mie­ren. Durch eine gleich­mä­ßi­ge Ver­tei­lung der Besu­cher auf die zur Ver­fü­gung ste­hen­den Ter­mi­ne, gehö­ren lan­ge War­te­zei­ten so der Ver­gan­gen­heit an. Die Ter­mi­ne kön­nen online, von zu Hau­se oder mobil von unter­wegs, tele­fo­nisch oder vor Ort gebucht werden.

Für die­je­ni­gen, die Hil­fe benö­ti­gen oder nicht über die tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten ver­fü­gen einen Ter­min Online zu buchen, kann ein Ter­min durch einen Mit­ar­bei­ter erstellt werden.

Mit den zur Ver­fü­gung gestell­ten Infor­ma­tio­nen, in digi­ta­ler oder gedruck­ter Form, kann sich der Besu­cher am Rat­haus-Ter­mi­nal anmel­den. Die Sach­be­ar­bei­ter wer­den auto­ma­tisch über den Check-In infor­miert und so vom Mit­ar­bei­ter schnell aufgerufen.

Schon wäh­rend des Buchungs­pro­zes­ses wer­den dem Besu­cher alle benö­tig­ten Doku­men­te ange­zeigt. So sind alle Unter­la­gen immer zur Hand.

communice®time setzt auf eine über­sicht­li­che und ein­fach zu ver­ste­hen­de Schritt-für-Schritt-Lösung. Durch die Anbin­dung an den Lan­des­be­hör­den­weg­wei­ser ist die Ein­rich­tung und nach­träg­li­che Admi­ni­stra­ti­on sehr ein­fach und zeitsparend.

„Uns war wich­tig, dass alles über­sicht­lich und ein­fach gestal­tet ist. Wir wol­len unser Ange­bot für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft wei­ter aus­bau­en. Anspre­chend und modern. Das neue Online Buchungs­por­tal ist ein wei­te­rer, wesent­li­cher Schritt für mehr Bür­ger­freund­lich­keit.“ So Gemein­schafts­vor­sit­zen­der Tobi­as Roppelt.

Auch Geschäfts­lei­ter Chri­sti­an Günth­ner sieht das neue Ange­bot posi­tiv: „Ich freue mich, dass wir unse­ren Bür­ger­ser­vice mit die­sem Ange­bot wei­ter aus­bau­en kön­nen. Die Online-Ter­min­bu­chung ermög­licht eine schnel­le und effi­zi­en­te­re Abar­bei­tung von Anlie­gen. Wir hof­fen, damit die War­te­zei­ten für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger deut­lich redu­zie­ren zu können.“

Die neue Ter­min­bu­chung ist über die Home­page der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Bau­nach (www​.vg​-bau​nach​.de) ver­füg­bar.