Im Rhyth­mus mei­nes Lebens: JA zum Leben – Ein­tau­chen in die Leich­tig­keit des SEINS am 07.07.2021 (10–17 Uhr), in der Land­volks­hoch­schu­le /​Ökologischen Land-Aka­de­mie Feuerstein.

Wie der Wech­sel der Jah­res­zei­ten, so bewe­gen auch wir uns inner­lich durch unter­schied­li­che Lebens­zy­klen. Die­ser SEINS-Tag möch­te eine Ein­la­dung sein, uns wie­der neu aus­zu­rich­ten – hin auf die Lebens­kraft im Fluss unse­res Lebens.

Anmel­dung: bis 05.07.2021

Kosten: 56,00 € Erwachsener

Die Gebüh­ren ent­hal­ten die Kurs­ko­sten und Ver­pfle­gung in Bio-Qua­li­tät (DE-ÖKO-006).

Nähe­re Infor­ma­tio­nen unter: Landvolkshochschule/​Öko­lo­gi­sche Land-Aka­de­mie Feu­er­stein, 91320 Eber­mann­stadt, Tel. 09194 73630 oder e‑Mail: zentrale@​oela-​feuerstein.​de.