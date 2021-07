Unser Leser Robert Land­wehr schick­te uns ein paar Fotos zur Situa­ti­on in Neun­kir­chen. Aus dem Polizeibericht:

Am Don­ners­tag gegen 11:30 Uhr miss­ach­te­te ein 32-jäh­ri­ger Lkw-Fah­rer die maxi­ma­le Durch­fahrts­hö­he des Tores in der Forch­hei­mer Stra­ße und konn­te sodann fest­steckend weder vor, noch zurück­fah­ren. Am Lkw ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 40.000,– Euro. Die genaue Scha­dens­hö­he am Tor dürf­te eben­falls im nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Bereich lie­gen. Die Ber­gungs­ar­bei­ten des Lkws durch Feu­er­wehr und Abschlepp­un­ter­neh­men dau­ern der­zeit an.