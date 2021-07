Herr Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder ver­kün­det dass bis zum neu­en Schul­jahr (das Jahr hat er vor­sorg­lich nicht genannt) alle Klas­sen­räu­me und alle Räu­me der Hor­te in Bay­ern mit Luft­rei­ni­gern aus­ge­stat­tet wer­den. Das ist ambi­tio­niert, um nicht zu sagen uto­pisch. Ich fra­ge mich, ob Herr Söder das selbst glaubt, was er da ankün­digt. Der Zei­tung ent­neh­me ich heu­te, dass es sich bei die­sem Plan um die Aus­stat­tung von ca. 100 000 Räu­men in Schu­len und Hor­ten han­delt, d. h. 100 000 Gerä­te müss­ten jetzt, Anfang Juli bestellt und bis Mit­te Sep­tem­ber auf­ge­stellt wer­den. Das sind bis zum Schul­an­fang im Sep­tem­ber 2021 10 Wochen. Sehr geehr­ter Herr Dr. Söder, die­se 100 000 Gerä­te ste­hen nicht irgend­wo auf Hal­de und war­ten nur dar­auf in Baye­ri­schen Schu­len auf­ge­stellt zu wer­den, wofür man wahr­schein­lich auch noch Hand­wer­ker braucht, die bestimmt nicht jetzt Däum­chen dre­hen und nur dar­auf war­ten, bis sie von den Schul­auf­wands­trä­gern einen Auf­trag erhal­ten. Die Hand­wer­ker sind im Nor­mal­fall über Mona­te aus­ge­bucht. Somit wer­den die mei­sten Schu­len im Herbst nicht mit Luft­rei­ni­gern aus­ge­stat­tet sein. Und was ist dann? Heißt das im Umkehr­schluss, dass die­se Schu­len im Herbst wie­der für Mona­te geschlos­sen wer­den, weil Sie eine Schul­öff­nung an das Vor­han­den­sein von Luft­rei­ni­gern knüp­fen, wie Sie und ande­re Politiker:innen das auch bei der Kin­der-Imp­fung gern gehabt hät­ten. Dies ist der fal­sche Weg! Schu­len waren und sind kei­ne Infek­ti­ons­her­de, das bestä­ti­gen alle Unter­su­chun­gen. Schu­len kön­nen und müs­sen offen blei­ben auch ohne Luft­rei­ni­ger. Die­se Ein­sicht und den poli­ti­schen Wil­len erwar­te ich von Ihnen end­lich für das Schul­jahr 2021/22 als Mut­ter zwei­er schul­pflich­ti­ger Kinder.

Freund­li­che Grüße

Ulri­ke Petry-Färber,

Forchheim