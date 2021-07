Regie­rungs­prä­si­den­tin von Ober­fran­ken, Hei­drun Piwer­netz, besuch­te zusam­men mit Land­rat Klaus Löff­ler und dem Lei­ter des Amtes für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Kulm­bach, Dr. Micha­el Schmidt, ver­schie­de­ne land- und forst­wirt­schaft­li­che Betrie­be im Land­kreis Kro­nach. Es beglei­te­ten sie die Lei­ter der Berei­che Ernäh­rung und Land­wirt­schaft, Rai­ner Pri­schenk, und Umwelt, Gesund­heit und Ver­brau­cher­schutz, Dr. Fol­ko Bühr­le. Ziel der Fahrt unter dem Mot­to „Breit auf­ge­stellt in die Zukunft“ war es, sich vor Ort ein Bild über die aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen der Land- und Forst­wirt­schaft zu machen.

Land- und Forst­wirt­schaft bestim­men im Land­kreis Kro­nach das Land­schafts­bild maß­geb­lich. Auf­grund der kli­ma­ti­schen Vor­aus­set­zun­gen, der wenig ertrag­rei­chen Böden und der histo­ri­schen Ent­wick­lung ist die Land­nut­zung stark geprägt von Forst­wirt­schaft und Grün­land­nut­zung. Das Ergeb­nis die­ser Land­nut­zung kann sich sehen las­sen: Höchst reiz­vol­le und abwechs­lungs­rei­che Land­schafts­bil­der machen den Natur­park Fran­ken­wald zu einer Regi­on mit hohem tou­ri­sti­schem Poten­ti­al. Doch ins­be­son­de­re im nörd­li­chen Land­kreis Kro­nach stel­len die Fol­gen des Kli­ma­wan­dels und der demo­gra­phi­sche Wan­del die Land­wirt­schaft vor viel­fäl­ti­ge Her­aus­for­de­run­gen. Hin­zu kom­men soge­nann­te Mega­trends, die die Land­nut­zung ins­ge­samt ver­än­dern: Bio­di­ver­si­tät, Nach­hal­tig­keit in der Pro­duk­ti­on und der zuneh­men­de Wunsch der Kon­su­men­tin­nen und Kon­su­men­ten nach regio­nal und öko­lo­gisch pro­du­zier­ten Lebens­mit­teln spie­len in der moder­nen Land­wirt­schaft eine immer stär­ke­re Rol­le. Auch Tier­wohl und Gewäs­ser­schutz rücken mehr in den Vordergrund.

„Die Coro­na-Pan­de­mie hat uns ein­dring­lich vor Augen geführt, wel­che Bedeu­tung die Pro­duk­ti­on hoch­wer­ti­ger Nah­rungs­mit­tel vor der Haus­tür hat. Die Lei­stun­gen der ober­frän­ki­schen Bäue­rin­nen und Bau­ern zur Erhal­tung der natür­li­chen Lebens­grund­la­gen ver­die­nen wahr­lich Aner­ken­nung,“ so Regie­rungs­prä­si­den­tin Piwer­netz. „Die Land­wirt­schaft steht aktu­ell in dem Span­nungs­feld, aus­rei­chend Lebens­mit­tel zu pro­du­zie­ren sowie die land­wirt­schaft­li­chen Erträ­ge zu sichern und gleich­zei­tig Natur, Kli­ma und Res­sour­cen best­mög­lich zu schüt­zen. Die gute Zusam­men­ar­beit zwi­schen Land­wirt­schafts- und Umwelt­ver­wal­tung ist des­halb sehr wichtig.“

Die Fahrt durch den Land­kreis Kro­nach führ­te zu ver­schie­de­nen Sta­tio­nen im Fran­ken­wald. Dabei wur­den Betrie­be und Pro­jek­te vor­ge­stellt, die inno­va­ti­ve und krea­ti­ve Ant­wor­ten auf die Her­aus­for­de­run­gen gefun­den haben.

Eine Sta­ti­on der Exkur­si­on war u. a. der Betrieb der Fami­lie Appel und das Bio­en­er­gie­dorf bei Wil­helmsthal. Die Fami­lie Appel bewirt­schaf­tet etwa 300 Hekt­ar land­wirt­schaft­li­che Flä­che, die über 100 Milch­kü­he ernäh­ren. Ein wei­te­res sehr wich­ti­ges Stand­bein des Betrie­bes ist die Erzeu­gung von Strom und Wär­me. Neben einer gro­ßen Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge betreibt die Fami­lie eine Bio­gas­an­la­ge, die über 40 Ein­hei­ten in Effel­ter mit Wär­me ver­sorgt. „Die­se nach­hal­ti­ge, kli­ma­neu­tra­le und klein­tei­li­ge Ener­gie­er­zeu­gung ist wich­tig. Zudem wird der Auf­wuchs exten­siv bewirt­schaf­te­ter Wie­sen genutzt. Das kommt auch der Natur zugu­te“, betont Behör­den­lei­ter Schmidt.

Einen wei­te­ren Schwer­punkt der Fahrt bil­de­te die schwie­ri­ge Situa­ti­on durch die extre­me Bor­ken­kä­fer­pla­ge im Fran­ken­wald. Aus­lö­ser der Mas­sen­ver­meh­rung des Fich­ten-Bor­ken­kä­fers waren die hei­ßen und trocke­nen Som­mer der letz­ten Jah­re. Vie­le Wald­flä­chen sind abge­stor­ben oder wer­den in die­sem Jahr noch abster­ben. Die Wie­der­auf­for­stung die­ser Kahl­flä­chen ist eine rie­si­ge Auf­ga­be. Im Rah­men zwei­er Semi­nar­rei­hen beschäf­ti­gen sich auch Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 11. Jahr­gangs­stu­fe des Fran­ken­wald­gym­na­si­ums Kro­nach mit dem The­ma. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler pla­nen die Wie­der­auf­for­stung einer Kahl­flä­che bei Stein­berg. Gemein­sam mit dem Wald­be­sit­zer wer­den die Schü­le­rin­nen und Schü­ler im Herbst 2021 selbst mit Hand anle­gen und kli­ma­to­le­ran­te Bäu­me pflanzen.

Hin­ter­grund:

Der Land­kreis Kro­nach umfasst eine Gesamt­flä­che von rund 65.200 Hekt­ar (ha). Davon zäh­len rund 18.400 ha zur Land­wirt­schafts­flä­che (28%), die Wald­flä­che beträgt ca. 38.500 ha. Damit ist der Land­kreis Kro­nach mit fast 60% Wald­an­teil eine der wald­reich­sten Land­schaf­ten in Bayern.

Von den rund 700 land­wirt­schaft­li­chen Betrie­ben haben nur gut 100 mehr als 50 ha Flä­che. Nur ca. 10 % der Milch­vieh­hal­ter hal­ten mehr als 60 Kühe. Dabei hat der Land­kreis mit 45,9% den im Ober­fran­ken­ver­gleich höch­sten Grün­land­an­teil. Abso­lut gese­hen ist der Land­kreis Kro­nach der mit der gering­sten land­wirt­schaft­li­chen Nutz­flä­che in Ober­fran­ken (17.368 ha). Er punk­tet mit dem ober­fran­ken­weit höch­sten Öko­flä­chen­an­teil (23%).

