Auf dem Fried­hof Eber­mann­stadt ste­hen Ver­än­de­run­gen an

Die Frak­ti­on FDP / Bür­ger­fo­rum lädt alle am The­ma Fried­hof inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger am 06.07.2021 ab 17.00 Uhr zu einem gemein­sa­men infor­ma­ti­ven Fried­hofs­rund­gang ein. Ger­ne kom­men wir bei die­sem Ter­min mit Ihnen ins Gespräch und neh­men Ihre Gedan­ken bzw. Anre­gun­gen zu den geplan­ten Ver­än­de­run­gen in die Stadt­rats­sit­zung am 15.07.2021 mit.

Selbst­ver­ständ­lich fin­det die Ver­an­stal­tung unter Ein­hal­tung der zum Ter­min gül­ti­gen Coro­na Regeln statt.

Tho­mas Dorscht

Frak­ti­ons­spre­cher

FDP/​Bürgerforum