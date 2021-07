Das Test­zen­trum Coburg Stadt und Land an der HUK-COBURG Are­na erwei­tert sei­ne Öff­nungs­zei­ten am Wochen­en­de. Von die­sem Sonn­tag an wer­den zwi­schen 8 und 9 Uhr PCR-Tests und zwi­schen 9 und 10.30 Uhr Schnell­tests ange­bo­ten. Vom 10. Juli an sind zusätz­lich sams­tags zwi­schen 8 und 9 Uhr PCR-Tests sowie zwi­schen 9 und 10.30 Uhr Schnell­tests mög­lich. Eine Anmel­dung ist zwin­gend erfor­der­lich: https://​www​.doc​to​lib​.de/​t​e​s​t​z​e​n​t​r​u​m​-​c​o​v​i​d​/​c​o​b​u​r​g​/​t​e​s​t​z​e​n​t​r​u​m​-​c​o​b​urg bezie­hungs­wei­se über die Inter­net­sei­ten von Stadt und Land­kreis Coburg www​.coburg​.de und www​.land​kreis​-coburg​.de.