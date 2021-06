Julia Wag­ner ver­stärkt ab dem 1. Juli 2021 das Team der Natur­schutz­wacht im Gebiet der Markt­ge­mein­de Ebens­feld – Fach­wis­sen ver­mit­teln und Kon­trol­len vornehmen

Sie über­wa­chen bei regel­mä­ßi­gen Kon­troll­gän­gen im Gelän­de die Ein­hal­tung natur­schutz­recht­li­cher Vor­gän­ge, sie bera­ten und klä­ren Bür­ger und Erho­lungs­su­chen­de über recht­li­che Grund­la­gen auf. Das Team der Natur­schutz­wacht nimmt in sei­ner Unter­stüt­zung der Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de im Land­kreis Lich­ten­fels viel­fäl­ti­ge Auf­ga­ben wahr. Ver­stärkt wird es ab 1. Juli 2021 durch Julia Wagner.

Die neue Natur­schutz­wäch­te­rin wur­de kürz­lich im Land­rats­amt vor­ge­stellt und erhielt aus den Hän­den des Lei­ters der Abtei­lung Bau­en und Umwelt, Kom­mu­na­les, Regie­rungs­rat Tim Baum, die Ernen­nungs­ur­kun­de. „Das ist eine span­nen­de und abwechs­lungs­rei­che Tätig­keit. Sie über­neh­men da einen gro­ßen und sehr schö­nen Bereich“, sag­te Tim Baum. Er erläu­ter­te, dass es zu den Auf­ga­ben der Natur­schutz­wacht auch gehö­re, die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger über Natur­schutz­be­lan­ge auf­zu­klä­ren und zu infor­mie­ren. Ein­satz­ge­biet von Julia Wag­ner ist die Markt­ge­mein­de Ebensfeld.

„Mein Herz schlägt für die Natur“, ließ die neue Natur­schutz­wäch­te­rin wis­sen. „Ich ver­su­che seit jeher, mich für Natur­schutz und die Umwelt ein­zu­set­zen. Nach ihrem Geo­gra­phie-Stu­di­um war die jun­ge Frau in der Umwelt­bil­dung tätig. Freun­de haben sie auf die vakan­te Stel­le auf­merk­sam gemacht und sie freue sich, sich nun vor Ort enga­gie­ren zu kön­nen, so Julia Wagner.

Die baye­ri­sche Natur­schutz­wacht ver­mit­telt vor Ort Fach­wis­sen und trägt damit ent­schie­den zur Auf­klä­rung in punk­to Natur­be­wusst­sein bei. Die Ange­hö­ri­gen sind ehren­amt­lich enga­gier­te Mit­glie­der der unte­ren Natur­schutz­be­hör­den. Sie unter­neh­men regel­mä­ßig Kon­troll­gän­ge und infor­mie­ren über den rich­ti­gen Umgang mit der Natur und über­wa­chen die Ein­hal­tung der Natur­schutz­ge­set­ze. Das heißt, sie kon­trol­lie­ren, ob es Ver­stö­ße gegen Schutz­ge­biets­ver­ord­nun­gen, Wald­ro­dun­gen, ille­ga­le Müll­ab­la­ge­run­gen und Feu­er etc. gibt.

Sie hal­ten aber auch Aus­schau nach sel­te­ner und schutz­wür­di­ger Flo­ra und Fau­na. Damit tra­gen sie einer­seits zur Auf­klä­rung und ande­rer­seits zu einer Stei­ge­rung des Natur­be­wusst­seins bei. Ihre Auf­ga­be ist es aber auch, Ver­stö­ße gegen das Natur­schutz­recht nicht nur fest­zu­stel­len, son­dern auch zu ver­hü­ten und zu unterbinden.

Ihre Aus­bil­dung absol­vier­te Julia Wag­ner infol­ge der Pan­de­mie in Online-Schu­lun­gen an der Baye­ri­schen Aka­de­mie für Natur­schutz und Land­schafts­pfle­ge. Pla­nung und Betreu­ung der Natur­schutz­wacht erfol­gen durch die Unte­re Natur­schutz­be­hör­de im Umwelt­zen­trum des Land­rats­am­tes. Die Natur­schutz­wäch­ter sind an die Wei­sun­gen der Behör­de gebun­den und legen über ihre Ein­sät­ze regel­mä­ßig schrift­li­che Nach­wei­se in Form von Strei­fen­be­rich­ten vor. Der Zeit­auf­wand beläuft sich auf etwa zehn bis 15 Stun­den im Monat und wird mit einer Auf­wands­ent­schä­di­gung vergütet.

Die Natur­schutz­wäch­ter soll­ten über gute Orts­kennt­nis­se und natur­schutz­fach­li­che Grund­kennt­nis­se ver­fü­gen. Im Land­kreis Lich­ten­fels sind ins­ge­samt zehn Naturschutzwächter/​innen tätig.