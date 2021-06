Vie­le Pro­duk­te für unse­ren täg­li­chen Eigen­be­darf kön­nen selbst zuhau­se her­ge­stellt wer­den. So auch Kos­me­tik. Bio­lo­gin und Wild­nis­päd­ago­gin Gabrie­le Wenz lei­tet am Don­ners­tag, 08. Juli ab 18 Uhr im KuKuK in Bad Berneck dazu an, Natur­kos­me­tik selbst her­zu­stel­len. Die­se kommt ohne viel Che­mie aus und ist frei von Zusatz­stof­fen, Mikro­pla­stik und dem Ein­satz von Tier­ver­su­chen. Tages­cremes, Lip­pen­bal­sam oder auch Heil­sal­ben kön­nen mit eini­gen Zuta­ten, die auch zuhau­se in der Küche zu fin­den sind, zusam­men­ge­stellt werden.

Eine Anmel­dung ist tele­fo­nisch bis zwei Tage vor Kurs­be­ginn unter 0176/20 00 07 26 bei Gabrie­le Wenz erforderlich

Unko­sten­bei­trag: 25,-

Ver­an­stal­tungs­ort ist der Alte Kin­der­gar­ten, Am Kir­chen­ring 42, Bad Berneck

Ver­an­stal­tet wird der Abend vom Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk, dem Ver­ein Kunst und Kul­tur im Alten Kin­der­gar­ten KuKuK e.V.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und das gel­ten­de Hygie­nekon­zept unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de